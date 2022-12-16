CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'tan Saraçhane'de dikkat çeken çıkış: CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçaroğlu'dur - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'tan Saraçhane'de dikkat çeken çıkış: CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçaroğlu'dur

16.12.2022 09:15

YSK üyelerine hakaretten hapis cezası alan İBB Başkanı İmamoğlu'nun çağrısıyla vatandaşlar dün Saraçhane'de toplandı. Miting başlamadan önce bir gazeteciye röportaj veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç açıklamaları ile dikkatleri çekti. Öztunç, "Bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı net belli: Kemal Kılıçaroğlu'dur. Başka bir açıklaması yok bu işin. Altılı Masa neye karar verir, kime karar verir bilemeyiz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından Ekrem İmamoğlu altılı masa liderlerini dayanışmaya çağırdı. Çağrının ardından Karamollaoğlu hariç bütün liderler Saraçhane'ye geldi. Miting başlamadan burada bir gazeteciye röportaj veren Ali Öztunç, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı hakkında konuştu.

"ADAYIMIZ KEMAL KILIÇDAROĞLU'DUR"

Öztunç konuşmasında, "Bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı net belli, Kemal Kılıçaroğlu'dur. Başka bir açıklaması yok bu işin. Altılı masa neye karar verir, kime karar verir bilemeyiz. Ama biz altılı masaya adayımız olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu götüreceğiz" ifadelerini kullandı.

AKŞENER ADAY OLARAK İKİ BELEDİYE BAŞKANINI İŞARET ETMİŞTİ

Öte yandan İYİ Parti lideri Meral Akşener de Cumhurbaşkanlığı konusunda daha önce iki belediye başkanını işaret etmişti. Akşener, "Mansur Bey'e de adı geçtiği için Ekrem Bey'e de hem CHP'nin hem İYİ Parti'nin hem o masada oturan diğer siyasi partilerin seçmenlerinin de sevgisi ve saygısı var. Bütün anketlere ikisi birden konuşuyor. Hatta ben aleni bir biçimde, 6'lı Masa'nın mensuplarına da söylemiştim, iki arkadaşımızdan biri bu masada aday gösterilirse hayır demeyeceğiz dedim" açıklamalarını yapmıştı.

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'tan Saraçhane'de dikkat çeken çıkış: CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçaroğlu'dur - Son Dakika


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