AK Partili Yazıcı\'nın Van ikilemi! Önce YSK\'yı tebrik etti, sonra sildi

Politika

Van'da seçimi kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan yerine AK Partili aday Abdulahat Arvas'a mazbata verilmesi ortalığı karıştırmış ve DEM Parti Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazda bulunmuştu. YSK yapılan itirazı kabul ederek mazbatanın Zeydan'a verilmesini kararlaştırdı. Karar sonrası ise AK Partili Hayati Yazıcı bir paylaşım yaptı. Yazıcı daha sonra ise yaptığı paylaşımı sildi.

31 Mart yerel seçiminde DEM Parti'den Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkı, Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine geri alınmış ve Yüksek Seçim Kurulu ise DEM Partili Zeydan'ın yerine AK Parti adayı Abdulahat Arvas'ı belediye başkanı olarak belirleyip mazbata vermişti. Karara tepki gösteren DEM Partililer, Van ve Güneydoğu'daki birçok ilde protesto gösterisi düzenlemişti.

MAZBATA ABDULLAH ZEYDAN'A VERİLECEK

YSK, son olarak DEM Parti'nin mazbataya ilişkin itirazıyla ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. Partinin itirazını kabul eden Kurul, mazbatanın 7 üyenin kabul, 4 üyenin ret oyu ile Abdullah Zeydan'a verilmesine hükmetti.

ÖNCE PAYLAŞTI, SONRA SİLDİ

Konuya ilişkin X hesabından paylaşım yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Van ilindeki belediye başkanı seçimi ile ilgili 1 Nisan günü zuhur eden cinnet hali durumunu, YSK verdiği isabetli kararla sonlandırdı. Yüksek Kurulu ve sayın üyeleri içtenlikle kutluyorum." ifadelerini kullandı. Yazıcı bir süre sonra ise paylaşımını sildi.