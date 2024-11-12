YSK: Yurt İçi Elektronik Oylama Çalışması Yok - Son Dakika
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Politika

YSK: Yurt İçi Elektronik Oylama Çalışması Yok

YSK, yurt içindeki seçimlerde elektronik oy verme ile ilgili herhangi bir çalışma bulunmadığını açıkladı.

12.11.2024 22:12
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurt içinde gerçekleştirilen seçimlere yönelik elektronik oy verme yöntemleri ile ilgili mevcut bir çalışmanın söz konusu olmadığını açıkladı.

YSK, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin yazılı bir basın açıklaması yapıldı. YSK, tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yüksek Seçim Kurulu tarafından, Dünyanın farklı ülkelerinde gerçekleşen seçimler ilgili ülke seçim kurullarının davetleri üzerine yerinde takip edilmektedir. Bu kapsamda Rusya, Moldova, Gürcistan, Macaristan, Bosna Hersek, Azerbaycan, Özbekistan, Venezuela, Kazakistan gibi ülkelerde incelemelerde bulunulmuştur. Son olarak da Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan seçim yerinde takip edilmiştir. Gerçekleşen ziyaretlerde detaylı incelemelerde bulunulmuş, incelemeler neticesinde edinilen bilgiler Kurul Toplantılarında değerlendirilmiştir. Bu bağlamda elektronik oylama yöntemi ile seçim gerçekleştiren ülkelerin sistemleri de değerlendirilmiştir" denildi.

"Yurt içinde seçimlere yönelik elektronik oy verme işlemleri ile ilgili bir çalışma söz konusu değildir"

Açıklamada, "Yüksek Seçim Kurulu; 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun "Yurt dışı seçmenlerin elektronik ortamda oy vermesi" başlıklı 94/D maddesinde yer alan 'Yüksek Seçim Kurulu; 35 inci madde çerçevesinde belirlenen yurt dışında bulunan vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası aracılığıyla elektronik ortamda oy kullanabilmeleri amacıyla gerekli teknik alt yapıyı kurmaya; güvenli oy kullanılabilmesi amacıyla seçmenler için şifre veya benzeri güvenlik tedbirleri ile mükerrer oy kullanılmasını engelleyecek önlemleri almaya yetkilidir. Yurt dışı seçmenler, seçimin yapılacağı tarihin otuz gün öncesinden başlamak üzere belirlenen süre içerisinde seçim günü Türkiye saati ile 17.00'e kadar elektronik ortamda oy kullanabilirler. Elektronik ortamda kullanılan oylar, seçimin yapıldığı gün saat 17.00'den itibaren Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunca tespit edilerek sayım, döküm ve birleştirme işlemleri yapılır ve sonuçlar Ankara İl Seçim Kuruluna iletilir. Bu Kurulca da birleştirme tutanağı düzenlenerek Yüksek Seçim Kuruluna gönderilir.

Elektronik ortamda kullanılan oyların değerlendirilmesi, 94/B maddesinin ilgili hükümlerine göre yapılır. Hükümleri uyarınca Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy vermeleri için kanunda yer alan düzenlemenin verdiği yetki çerçevesinde çalışmalarını devam ettirmektedir.

94/D maddesinde düzenlenen yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın elektronik ortamda oy kullanabilmeleri durumu haricinde, yurt içinde gerçekleşen hiçbir seçim türü için yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yurt içinde gerçekleştirilen seçimlere yönelik elektronik oy verme yöntemleri ile ilgili mevcut bir çalışma da söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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