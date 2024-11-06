Yüksel: İsrail'in ilhak girişimleri kesinlikle reddedilmeli - Son Dakika
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Politika

Yüksel: İsrail'in ilhak girişimleri kesinlikle reddedilmeli

Cüneyt Yüksel, Gazze'deki durumu değerlendirerek İsrail'in işgalini kınadı ve uluslararası sorumluluk vurguladı.

06.11.2024 17:42
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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, " İsrail'in ilhak ve işgal girişimi kesin bir dille reddedilmeli. Gazze topraklarının Filistinlilere ait olduğu ısrarlı bir şekilde belirtilmeli" dedi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Gazze'deki son gelişmeleri değerlendirdi. İsrail'in 13 aydır soykırım yaptığını belirten Yüksel, BM Genel Kurulu çağrılarını ve Uluslararası Adalet Divanı ihtiyari tedbir kararlarında istenen yükümlülükleri de yerine getirmediğini hatırlattı. Yüksel, "Geçtiğimiz hafta İsrail Meclisi Knesset'te, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın İsrail'deki faaliyetlerine son verilmesine ilişkin yasa tasarısı kabul edildi. Nitekim Filistinlilerin haklarına tahammül edilemediği ve onları oradan kaldırmaya dönük bir siyaseti güdülemek istendiği anlaşılıyor. Bu noktada tarihi bir sorumluluk altında olduğumuzu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yüksel, İsrail'in saldırılarında 43 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 100 binden fazla Filistinlinin yaralandığını söyleyerek, "13 ay gibi kısa bir sürede Gazze nüfusunun yüzde 90'ı zorla yerinden edildi. İsrail, daha önce denediği ancak 2005 yılında başaramayıp çekildiği ilhak girişimini tekrar gündemine almıştır. Gazze yasadışı Yahudi yerleşimcilere, hırsızlara açılmak isteniyor. Nitekim Gazze 13 aydır ağır bir bombardımana tutuldu, sakinleri katledildi, geriye kalanlar göçe zorlandı. Sırada ise insansızlaştırılan Filistin topraklarına hırsızları yerleştirmek var. Uluslararası toplum Batı Şeria, Doğu Kudüs'te düştüğü hataya burada düşmemeli. İsrail'in ilhak ve işgal girişimi kesin bir dille reddedilmeli. Gazze topraklarının Filistinlilere ait olduğu ısrarlı bir şekilde belirtilmeli. İşgalci gücün işgal altındaki topraklara kendi vatandaşlarını yerleştirmesi Cenevre Sözleşmesi'nin ağır ihlalini teşkil etmekte ve bir savaş suçu olarak kabul edilmekte" dedi.

Yüksel, İsrail'e silah ambargosu uygulanması gerektiğini söyledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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