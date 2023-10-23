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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İsrail'in kendini savunma hakkını destekliyor - Son Dakika

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İsrail'in kendini savunma hakkını destekliyor

Son Güncelleme: 23.10.2023 13:57

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, İsrail'in uluslararası hukuka uygun şekilde kendini savunma hakkını kullanabileceğini belirtti. Miçotakis, sivillerin korunması gerektiğini vurgulayarak, Hamas'ın İsrail'e yönelik terör saldırılarını kınadı ve İsrail'e desteklerini sürdüreceklerini ifade etti. Netanyahu ise Yunanistan'ın desteğine teşekkür ederek, Hamas'ın medeniyete karşı bir barbarlık savaşı yürüttüğünü ve birlik olunması gerektiğini söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İsrail'in uluslararası hukuka uygun şekilde kendini savunma hakkını kullanabileceğini belirterek, sivillerin korunması gerektiğini kaydetti.

Miçotakis, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İsrail'de bir araya geldi.

Yunanistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Miçotakis, Netanyahu ile buluşmasında "Hamas'ın İsrail'e karşı düzenlediği terör saldırılarından" duyduğu derin üzüntü ve rahatsızlığı dile getirdi.

Miçotakis, İsrail'in uluslararası hukuka uygun şekilde kendini savunma hakkını kullanabileceğini belirterek "İlk baştan beri Filistin halkı ile Hamas arasında net bir ayrım yaptık. Sizi desteklemeye devam edeceğiz ve her ne olursa olsun insanların büyük bedeller ödemeyeceğini umuyoruz." diye konuştu.

Sivillerin korunmasının zorunlu olduğunu dile getiren Miçotakis, Hamas'ın rehin tuttuğu İsraillerin de serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.

Miçotakis, insani bir krizin engellenmesinin önemine işaret etti.

Netanyahu ise Yunanistan'ın İsrail'e verdiği desteğe teşekkür ederek "Bu, medeniyete karşı bir barbarlık savaşıdır. Biz medeniyet tarafındayız ve hepimiz aslında 'DEAŞ' olan Hamas karşısında birleşmeliyiz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İsrail'in kendini savunma hakkını destekliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İsrail'in kendini savunma hakkını destekliyor - Son Dakika
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