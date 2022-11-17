Yunanistan ve Libya arasında diplomatik kriz! Yunan Bakan uçaktan inemedi - Son Dakika
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Yunanistan ve Libya arasında diplomatik kriz! Yunan Bakan uçaktan inemedi

17.11.2022 16:17
Yunanistan ve Libya arasında diplomatik kriz! Yunan Bakan uçaktan inemedi

Libya Dışişleri Bakanlığı, resmi ziyaret kapsamında Libya'ya gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın başkent Trablus'ta uçaktan inmeyi reddedip hiçbir açıklama yapmadan geri gittiğini açıkladı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığına göre ise Dendias, Trablus'taki krizin ardından Bingazi'ye geçti.

Libya'da Atina ve Trablus hükümetleri arasında diplomatik kriz yaşandı. Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile görüşmek üzere Trablus Uluslararası Havalimanına gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libyalı mevkidaşı Necla Manguş'un havaalanında kendisini beklemesine rağmen uçaktan inmeyi reddettiği ifade edildi.

LİBYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Açıklamada, "Yunan Dışişleri Bakanı'nın son günlerde Libya devletinin çıkarlarına yönelik benimsediği akıl dışı politikalara ve pozisyonlara rağmen Libya Dışişleri Bakanlığı, kendisine 17 Kasım 2022 tarihinde Trablus'u ziyaret izni verdi. Diplomatik usule göre Libya Dışişleri Bakanı kendisini bekliyordu. Ancak Yunan Bakan sürpriz bir şekilde uçaktan inmeyi reddetti ve hiçbir açıklama yapmadan geri döndü" ifadeleri kullanıldı.

DENDİAS BİNGAZİ'YE GEÇTİ

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'na göre Dendias'ın uçağı daha sonra Libya'nın Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter kontrolündeki Bingazi'ye geçti. Dendias'ın burada Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Aguila Saleh ve diğer yetkililerle görüşmesinin beklendiği belirtildi.

"YALNIZCA MENFİ İLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ"

Yunan basını ise Dendias'ın Trablus'ta Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Trablus hükümetinin üyeleriyle bir araya gelmeme şartıyla, sadece Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile görüşmek istediğini, Trablus hükümetinin Dışişleri Bakanı Manguş'un kendisini beklediğini öğrenince Menfi ile görüşmesini iptal edip Bingazi'ye geçtiğini aktardı.

TÜRKİYE VE LİBYA HİDRAKARBON ANLAŞMASI İMZALAMIŞTI

Dendias'ın görüşmek istemediği Libya Dışişleri Bakanı Manguş, Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırasına imza atmıştı. Atina yönetimi, Trablus hükümetinin görev süresinin sona erdiğini ve ülkenin geleceği için bağlayıcı olan uluslararası anlaşmaları imzalayamayacağını iddia ediyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Yunanistan ve Libya arasında diplomatik kriz! Yunan Bakan uçaktan inemedi - Son Dakika

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