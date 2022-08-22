Başkan Çerçi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür - Son Dakika
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Başkan Çerçi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

22.08.2022 17:40
Başkan Çerçi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, toplu açılışı yapılan eserlerin arasında yer alan Yunusemre Belediyesi'nin 434 milyon lirayı bulan 12 yatırımının yanı sıra Yunusemre Meydanı'nda inşa edilen Saruhanbey Camii'ni açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, toplu açılışı yapılan eserlerin arasında yer alan Yunusemre Belediyesi'nin 434 milyon lirayı bulan 12 yatırımının yanı sıra Yunusemre Meydanı'nda inşa edilen Saruhanbey Camii'ni açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisa'ya gelerek birçok yatırımın yanı sıra açılışını yaptığı eserler arasında yer alan Yunusemre Meydanı'nda inşa edilen Saruhanbey Camii'nin adını koyan ve bizzat kendisi açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Çerçi, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'ya gelerek belediyemizin de yatırımlarının yer aldığı projelerin açılışını gerçekleştirdi. Başta, teşrifleri ile bizi engin sevince boğan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, sonrasında kendisine eşlik eden Eski Başbakanımız Binali Yıldırım'a, TBMM Eski Başkanı ve Başbakan Yardımcımız Bülent Arınç'a, Ulaştırma Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na, Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişçi'ye, Manisa Valimiz Yaşar Karadeniz'e, MHP TBMM Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekilimiz Erkan Akçay'a, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekilimiz Murat Baybatur'a, AK Parti Manisa Milletvekillerimiz Uğur Aydemir, İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, Mehmet Ali Özkan ve Tamer Akkal'a, MHP MYK Üyesi Ali Uçak'a, AK Parti İl Başkanımız Salih Hızlı'ya, MHP İl Başkanımız Murat Öner'e, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanımız Fatih Katıöz'e, MHP Yunusemre İlçe Başkanımız Cemal Kutlar'a, İlçe Belediye Başkanlarımıza, Cumhur İttifakı İlçe Başkanlarımıza, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcılarımıza, Meclis Üyelerimize, Daire Müdürlerimize, parti teşkilatlarımıza ve kıymetli vatandaşlarımıza çok teşekkür ederim." dedi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Çerçi, Yunusemre, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Çerçi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür - Son Dakika

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