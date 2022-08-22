Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi , toplu açılışı yapılan eserlerin arasında yer alan Yunusemre Belediyesi'nin 434 milyon lirayı bulan 12 yatırımının yanı sıra Yunusemre Meydanı'nda inşa edilen Saruhanbey Camii'ni açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Çerçi, Yunusemre, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Başkan Çerçi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.