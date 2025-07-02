Yunusemre Belediye Meclisi Orman Yangınlarına Dikkat Çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Yunusemre Belediye Meclisi Orman Yangınlarına Dikkat Çekti

Yunusemre Belediye Meclisi Orman Yangınlarına Dikkat Çekti
02.07.2025 13:07  Güncelleme: 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunusemre Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı toplantısında Başkan Semih Balaban, artan orman yangınlarına dikkat çekerek doğanın korunmasının ortak sorumluluk olduğunu vurguladı. Toplantıda ayrıca Sivas Katliamı da anıldı.

Yunusemre Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı, Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlığında yapıldı. Son dönemde artan orman yangınlarına dikkat çeken Başkan Balaban, "Ülkemizde yaşanan orman yangınları hepimizi derinden üzmektedir. İlimiz ve Türkiye'nin her yeri neredeyse alev alev yanıyor. Bunlara sebep olanları kınıyorum. Doğamızın korunması, sadece devletimizin değil, her birimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Yunusemre Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısı, Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlığında Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı İsmail Hakkı Tonguç Konferans Salonu'nda yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan toplantıda 33 madde görüşüldü. İki oturum halinde gerçekleşen toplantıda açılış konuşmasını yapan Başkan Balaban, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Manisa Milletvekili İsmail Bilen'i andı. Ailesine ve AK Parti teşkilatına başsağlığı dileyen Başkan Semih Balaban, "Sayın İsmail Bilen'i sevgi ve saygıyla anıyoruz. Hem AK Parti hem de Manisa'mızın başı sağ olsun. Kendisi iyi ve güzel bir insandı. Dostluğumuz Salihli'den başlamıştı. Kendisi o dönem Fazilet Partisi İlçe Başkanıydı ben de ÖDP'de siyaset yapıyordum. Çok iyi bir hukukumuz vardı. Her zaman da nezaketle konuşurdu. Tartışmalarımız da medenice olmuştur. Kendisini bir kez daha rahmetle anıyorum" diye konuştu. Mecliste grubu bulunan partilerin başkanvekilleri de yaptıkları konuşmada İsmail Bilen'i anarak AK Parti'ye ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Son dönemde yüksek hava sıcaklıkları dolayısıyla artan orman yangınlarına da dikkat çelen Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, bu konuda herkese büyük sorumluluklar düştüğünü söyledi. Başkan Balaban konuşmasında, "Son dönemlerde ülkemizde yaşanan orman yangınları hepimizi derinden üzmektedir. İlimiz ve Türkiye'nin her yeri neredeyse alev alev yanıyor. Bunlara sebep olanları kınıyorum elbette. Doğamızın korunması, sadece devletimizin değil, her birimizin ortak sorumluluğudur. Ormanlarımız, sadece ağaçlar değil; temiz hava, su kaynakları ve ekosistemin unsurlarıdır. Bu nedenle, ormanlık alanlarda dikkatli ve bilinçli olmak, yangına sebep olabilecek her türlü davranıştan kaçınmak hepimizin görevidir. Ateşi kontrollü kullanmak, çöplerimizi ormana atmamak ve ihbar hatlarını hızlıca aramak, yangınların büyümeden önlenmesinde hayati öneme sahiptir" ifadelerini kullandı.

'Sivas Katliamı' unutulmadı

Toplantının ardından gündemi değerlendiren Başkan Balaban, 2 Temmuz 1993 yılında 33 aydın, iki otel çalışanının yaşamını yitirdiği Sivas katliamını unutmadı. Olayın Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirten Başkan Balaban, Sivas'ta hayatını kaybeden canları saygıyla andıklarını söyledi. Olayda iki yakınını kaybettiğini belirten CHP Grup Başkanvekili Erdinç Yavaşlı ise "Ülkemizin en büyük katliamlarından biri 2 Temmuz Sivas Katliamıdır. Hepimizin bildiği gibi gerici bir tayfa 33 yazar ve sanatçıyı yakarak katletti. Bu olay Türk tarihine kara bir leke olarak geçti. Orada benim ve Münir Kibar abimin de yakını olan iki akrabamı kaybettim. Olaydan 9 saat sonra Sivas'taydım. Güvenlik kuvvetlerinin nasıl yetersiz kaldığını orada yaşayarak gördüm. Bunu asla unutamıyorum. Sivas'ta yitirilen tüm canları saygıyla anıyorum" dedi.

Ağustos ayı meclis toplantısının 5 Ağustos Salı günü saat 18.00'de yapılması kararlaştırıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, manisa, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Yunusemre Belediye Meclisi Orman Yangınlarına Dikkat Çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Leman’ın skandal karikatürüne sert tepki: Alçakça bir provokasyondur Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leman'ın skandal karikatürüne sert tepki: Alçakça bir provokasyondur
Anne ve kızını hayattan koparan sürücüden çıldırtan savunma Anne ve kızını hayattan koparan sürücüden çıldırtan savunma
Bebeklerini hastanede öldürdüler, doktorlar müdahale ederken sigaraya çıktılar Bebeklerini hastanede öldürdüler, doktorlar müdahale ederken sigaraya çıktılar
Kerem Demirbay’ın yeni takımı belli oldu 10 numaralı formayı giyecek Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu! 10 numaralı formayı giyecek
3.5 milyon sürücüyü bekleyen tehlike Trafiğe çıkamayacaklar 3.5 milyon sürücüyü bekleyen tehlike! Trafiğe çıkamayacaklar
Nihat Doğan isyan etti: Parayı indiriyorlar, bize sadaka dağıtıyorlar Nihat Doğan isyan etti: Parayı indiriyorlar, bize sadaka dağıtıyorlar
46 yaşında oğluyla birlikte şampiyon oldu, futbolu zirvede bıraktı 46 yaşında oğluyla birlikte şampiyon oldu, futbolu zirvede bıraktı
Keçi çobanının keşfettiği fosil alanı 7,7 milyon yıla tarihlendirildi Keçi çobanının keşfettiği fosil alanı 7,7 milyon yıla tarihlendirildi
AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya: Yangınlarda sabotaj değil ihmal şüphesi öne çıkıyor AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya: Yangınlarda sabotaj değil ihmal şüphesi öne çıkıyor
Ahmet Ercan’dan Bursa’daki 2 depremin ardından rahatlatan açıklama Ahmet Ercan'dan Bursa'daki 2 depremin ardından rahatlatan açıklama
Zeynep Sönmez, Wimbledon’da tarihe geçti Zeynep Sönmez, Wimbledon'da tarihe geçti

12:17
Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
11:44
Bakan Yumaklı: İzmir, Manisa ve Bilecik yangınları kontrol altında
Bakan Yumaklı: İzmir, Manisa ve Bilecik yangınları kontrol altında
10:46
Azerbaycan ve Rusya arasında büyük kriz Aliyev’den Putin’e misilleme geldi
Azerbaycan ve Rusya arasında büyük kriz! Aliyev'den Putin'e misilleme geldi
10:16
ÖTV artışıyla birlikte yarın zam yağmuru yaşanacak
ÖTV artışıyla birlikte yarın zam yağmuru yaşanacak
09:34
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde İşte beklentiye göre zamlı maaşlar
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar
18:25
Caner Erkin yeni takımına imzayı attı
Caner Erkin yeni takımına imzayı attı
18:19
Fenerbahçe’den Jayden Oosterwolde harekatı
Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde harekatı
18:11
FIFA’dan dev maç öncesi Kenan Yıldız ve Arda Güler’e övgü
FIFA'dan dev maç öncesi Kenan Yıldız ve Arda Güler'e övgü
18:07
Fransa’da aşırı sıcaklar nedeniyle 1900 okul kapatıldı
Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 1900 okul kapatıldı
17:58
Fenerbahçe Beko’da yeni bir ayrılık daha
Fenerbahçe Beko'da yeni bir ayrılık daha
17:43
Türkiye’de en çok köye sahip il belli oldu
Türkiye'de en çok köye sahip il belli oldu
17:33
Zafer Partisi’nde “CHP“ krizi Genel Başkan Yardımcısı istifa etti
Zafer Partisi'nde "CHP" krizi! Genel Başkan Yardımcısı istifa etti
17:30
Kene gördüğü yastığı yakıp bahçeye attı, 17 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu
Kene gördüğü yastığı yakıp bahçeye attı, 17 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu
17:27
Napoli’de olay Osimhen kadro dışı bırakılarak genç takıma yollandı
Napoli'de olay! Osimhen kadro dışı bırakılarak genç takıma yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2025 13:10:34. #7.12#
SON DAKİKA: Yunusemre Belediye Meclisi Orman Yangınlarına Dikkat Çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.