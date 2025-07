Yunusemre Belediye Meclisi Orman Yangınlarına Dikkat Çekti

Yunusemre Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı, Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlığında yapıldı. Son dönemde artan orman yangınlarına dikkat çeken Başkan Balaban, "Ülkemizde yaşanan orman yangınları hepimizi derinden üzmektedir. İlimiz ve Türkiye'nin her yeri neredeyse alev alev yanıyor. Bunlara sebep olanları kınıyorum. Doğamızın korunması, sadece devletimizin değil, her birimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Yunusemre Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısı, Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlığında Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı İsmail Hakkı Tonguç Konferans Salonu'nda yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan toplantıda 33 madde görüşüldü. İki oturum halinde gerçekleşen toplantıda açılış konuşmasını yapan Başkan Balaban, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Manisa Milletvekili İsmail Bilen'i andı. Ailesine ve AK Parti teşkilatına başsağlığı dileyen Başkan Semih Balaban, "Sayın İsmail Bilen'i sevgi ve saygıyla anıyoruz. Hem AK Parti hem de Manisa'mızın başı sağ olsun. Kendisi iyi ve güzel bir insandı. Dostluğumuz Salihli'den başlamıştı. Kendisi o dönem Fazilet Partisi İlçe Başkanıydı ben de ÖDP'de siyaset yapıyordum. Çok iyi bir hukukumuz vardı. Her zaman da nezaketle konuşurdu. Tartışmalarımız da medenice olmuştur. Kendisini bir kez daha rahmetle anıyorum" diye konuştu. Mecliste grubu bulunan partilerin başkanvekilleri de yaptıkları konuşmada İsmail Bilen'i anarak AK Parti'ye ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Son dönemde yüksek hava sıcaklıkları dolayısıyla artan orman yangınlarına da dikkat çelen Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, bu konuda herkese büyük sorumluluklar düştüğünü söyledi. Başkan Balaban konuşmasında, "Son dönemlerde ülkemizde yaşanan orman yangınları hepimizi derinden üzmektedir. İlimiz ve Türkiye'nin her yeri neredeyse alev alev yanıyor. Bunlara sebep olanları kınıyorum elbette. Doğamızın korunması, sadece devletimizin değil, her birimizin ortak sorumluluğudur. Ormanlarımız, sadece ağaçlar değil; temiz hava, su kaynakları ve ekosistemin unsurlarıdır. Bu nedenle, ormanlık alanlarda dikkatli ve bilinçli olmak, yangına sebep olabilecek her türlü davranıştan kaçınmak hepimizin görevidir. Ateşi kontrollü kullanmak, çöplerimizi ormana atmamak ve ihbar hatlarını hızlıca aramak, yangınların büyümeden önlenmesinde hayati öneme sahiptir" ifadelerini kullandı.

'Sivas Katliamı' unutulmadı

Toplantının ardından gündemi değerlendiren Başkan Balaban, 2 Temmuz 1993 yılında 33 aydın, iki otel çalışanının yaşamını yitirdiği Sivas katliamını unutmadı. Olayın Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirten Başkan Balaban, Sivas'ta hayatını kaybeden canları saygıyla andıklarını söyledi. Olayda iki yakınını kaybettiğini belirten CHP Grup Başkanvekili Erdinç Yavaşlı ise "Ülkemizin en büyük katliamlarından biri 2 Temmuz Sivas Katliamıdır. Hepimizin bildiği gibi gerici bir tayfa 33 yazar ve sanatçıyı yakarak katletti. Bu olay Türk tarihine kara bir leke olarak geçti. Orada benim ve Münir Kibar abimin de yakını olan iki akrabamı kaybettim. Olaydan 9 saat sonra Sivas'taydım. Güvenlik kuvvetlerinin nasıl yetersiz kaldığını orada yaşayarak gördüm. Bunu asla unutamıyorum. Sivas'ta yitirilen tüm canları saygıyla anıyorum" dedi.

Ağustos ayı meclis toplantısının 5 Ağustos Salı günü saat 18.00'de yapılması kararlaştırıldı.