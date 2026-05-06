Yüreğir'e Yeni Başkan Vekili Seçildi

06.05.2026 00:50
Yüreğir'de Ali Demirçalı'nın yerine CHP'li Cafer Boyraz, başkan vekili olarak seçildi.

ADANA'da belediye başkanı olmadan önce açılan davada ceza alan ve mahkeme kararı sonrası İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın yerine, CHP grubunun aday gösterdiği meclis üyesi Cafer Boyraz yapılan oylama sonucu başkan vekili seçildi.

Adana 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'İmarda usulsüzlük', 'Rüşvet' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından açılan davada 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, 21 Nisan'da İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Yüreğir Belediye Meclisi, bugün Demirçalı'nın yerine başkan vekili seçimi için Meclis Başkan Vekili Ceyda Faruk Balkan'nın başkanlığında toplandı.

İKİ İSİM ADAY OLDU

Seçimde CHP grubu, meclis üyesi Cafer Boyraz'ı, AK Parti ve MHP grubu ise AK Parti'li meclis üyesi Tarık Özünal'ı aday gösterdi. Basına kapalı gerçekleştirilen seçimi; CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP milletvekilleri, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu da izledi. Oylamanın ilk turunda; Cafer Boyraz 21, Tarık Özünal 15 oy alırken, 1 oy boş atıldı. İkinci turda Boyraz 21, Özünal 16 oy aldı. Üçüncü turda yine 21 oy alan Boyraz, başkan vekilliğine seçildi.

'BAŞKANIMIZ GÖREVİNE GELECEKTİR'

Seçim sonrası kürsüde konuşan Cafer Boyraz, "En kısa sürede Ali Demirçalı Başkanımız görevine gelecektir. Arkadaşlarıma ben hep ağabey oldum. Benim seçilmemin en büyük nedeni budur. Ben de onların ağabeyi olarak görevimi en iyi şekilde sürdürmeye devam edeceğim. Bugün burada çok güzel, çok ilkeli, çok seviyeli bir seçim yaptık. Bu seçim sürecini alnımızın akıyla başarmış olduk. Başarılarımızı devam ettireceğiz. Arkamızda Zeydan Karalar Başkanımız, belediye başkanlarımız, partimiz var. Bu zamana kadar kimseyi incitmedik ve bu anlayışımızı devam ettireceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

