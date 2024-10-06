Yüreğir Kent Konseyi İlk Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

Politika

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, kent konseyinin Yüreğir'de ilk kez oluşmasını sağlayarak ilçede çok önemli bir meşaleyi ateşledi. Demokrasi kültürünün gelişmesi için çok gerekli olan Kent Konseyi, Ali Demirçalı'nın öncülüğünde ilk seçimli genel kurulunu yaptı.

Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi'nde Divan Başkanlığını Av. Berfu Salıcı'nın yaptığı genel kurula, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, CHP Yüreğir İlçe Başkanı Sabri Sarı, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Kerem Şahin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve oda başkanları katıldı.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, belediye başkanlığı adaylığından itibaren kent konseyinin kurulmasının temel hedeflerinden biri olduğunu söyledi. Demirçalı, kent konseyi genel kurulundaki konuşmasında şöyle konuştu:

"Yüreğir için yola çıktığımda bir sloganım vardı, şu anda da belediyemizin girişinde yazıyor, 'Birlikte Yöneteceğiz' demiştim. İşte şimdi bugün burada belediyelerde birlikte düşünme, birlikte karar vermenin istişare örgütlenmesi olan Kent Konseyimizin ilk toplantısını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Belediyeler Kanununun 76. Maddesinde tanımlanan Kent Konseyi, Yüreğir'de birkaç dönem önce kuruluş çalışmaları başlatılmış ama ne yazık ki konu önce belediye tarafından içselleştirilmediğinden kuruluş çalışmaları başarısızlıkla sonuçlanmıştır Kent Konseyimizin genel kurullarında istişare ettiği tüm konuları belediyemiz gündemine taşıyıp, idari işlemse, idari kadrolarımla yok belediye meclisimizin yetki alanlarındaysa belediye meclisimizde konuyu sonuçlanana kadar takip edeceğim. Bu benim demokratik katılıma inancımın bir gerekliliğidir.

Biz bu belediyeye geleli altı ay gibi bir zaman geçti, aslında enkaz edebiyatını da sevmem, ama inanın her yönüyle bir enkaz devraldık, kurumsal yapılanma zaafa uğratılmış, liyakat göz önüne alınmadan siyasi anlamda kadrolaşılmış, mali açıdan iflas etmiş, bir belediyeyi devir aldık. Devraldığımız bu belediyenin durumunu da bilmenizi isterim. Geldiğimizden bu yana liyakatli bir çalışma gurubu oluşturma çabalarımızın sonuna geldik, kamuoyunda uzman bilgisine genel olarak güven duyulan kişilerden oluşan bir kadroyu göreve getirerek, artık önümüzdeki çalışma dönemimizde Çağdaş, Modern bir Yüreğir'i oluşturma hedefimize odaklanmak istiyoruz."

Demirçalı, "Yüreğir Belediye Başkanlığına bir iddia ile geldim. Modern kentleşmenin gözle görüldüğü, insanlarının mutlu olduğu, burada yaşayan herkesin yüzünün güldüğü, yoksulluğun can yakmadığı ve yolsuzluğun tarihe karıştığı bir Yüreğir'i vaat etmiştim. Bugün belediyeyi devraldığım kötü tabloya rağmen sizlerin de desteği ile vaatlerimi gerçekleştirmek noktasında karalılığım artarak sürmektedir. Bunu da hep birlikte gerçekleştireceğiz. Göreve geldiğimizden bu yana geçen şu kısacık dönemde, önce belediyedeki itibardan tasarruf olmaz anlayışını yıkarak bozulmuş, hatta çökmüş mali yapıyı ayağa kaldırmak, disiplin altına almak doğrultusunda kararlı adımlar attık, kısıtlı gelir ile önce belediyemizin maliye ye ve sosyal güvenlik kurumuna olan borçlarını sıfırladık, seçim öncesi dağıtılan ulufe niteliğindeki faturaları bir düzen içerisinde ödemeye başladık. Öteki taraftan mahallelerimizde asfalt çalışmalarımızı hızlandırarak, kış öncesi yollarımızın bakım, onarım işlerine hız verdik, Yüreğir'imize bir kreş kazandırdık, yakında açılışını yapacağımız çocuk trafik eğitim parkını yaptık, bir mahallemizde daha insanlarımızın rahat alışveriş yapacağı kapalı semt pazarımızı bitirip Yüreğirlimizin hizmetine soktuk, araç bakımından çökmüş olan temizlik işleri müdürlüğümüz bünyesine 8 adet yeni temizlik aracı alarak, daha temiz bir

Yüreğir için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık" diye konuştu.

Demirçalı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Belediyemizi ilgilendiren her konuya imkanlarımız doğrultusunda el atmaya gayret ediyoruz. Kaçak yapı cennetine döndürülmüş Yüreğir'imizde imar mevzuatı açısından tıkanmış bölgelerimizin sorunlarını çöze çöze ilerlemeye çalışıyoruz. En kötü planın bile, plansızlıktan iyi olduğuna inanarak, imar uygulama planlarımızın önünü açmaya dönük adımları atmaya başladık. Şu kısacık dönemde gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleşmesi için adımlarını attığımız konuları daha çok sayabilirim, benim için, sizlerin gözüyle yaptıklarımız ve yapacaklarımızın değerlendirilmesi daha çok önem arz etmektedir."

Yüreğir Kent Konseyi 1. Olağan Genel Kurulunda Başkanlığına mimar Erkan Karakaya seçildi. - ADANA