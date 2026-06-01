Yusuf Fevzi Arıcı İçin Tören

01.06.2026 12:12
Vefat eden 16., 19. ve 20. Dönem Mersin Milletvekili Yusuf Fevzi Arıcı için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine, Arıcı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ve Meclis personeli katıldı.

Arıcı'nın öz geçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunulan ve dua edilen törende, Arıcı'nın ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Yusuf Fevzi Arıcı'nın cenazesi yarın Mersin'in Gülnar ilçesinde bulunan Gülnar Ayvalı Mezarlığı Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek.

Gülnar'da 1940 yılında dünyaya gelen Arıcı, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Sanayi İşletmesi Bölümü'nden mezun oldu.

Bazı ilaç firmalarında yöneticilik yapan Arıcı, 16., 19. ve 20. dönemde Mersin milletvekili olarak Meclis'e girdi.

