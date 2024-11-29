Yusuf Ziya Yılmaz: Muhalefet Siyaseti Çatışmalı Hale Getiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yusuf Ziya Yılmaz: Muhalefet Siyaseti Çatışmalı Hale Getiriyor

Yılmaz, muhalefetin sorumsuz siyaset yaptığını ve çatışma yaratma çabası içinde olduğunu belirtti.

29.11.2024 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, muhalefetin siyaseti çatışmalı bir ortama çıkaran tavır içinde olduğunu söyledi.

AK Parti Manisa İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Yılmaz, ülke genelinde gerçekleştirdikleri kongreler sonrasında çalışmalarının daha da hızlanacağını ifade etti.

Muhalefetin sorumsuzca siyaset yaptığını kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu eylemli siyaset yeni moda oldu. Komisyon çalışmalarının girişinde İçişleri Bakanımızı engellemeye çalışıyorlar. Kayyum atanan bir belediyeye giderek orada eylem yapıyorlar. Siyaseti sorunlu olmaktan da öteye çıkararak çatışmalı bir ortama çıkaran bir tavır içerisindeler. Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinde, sorumluluk taşıyan bir psikoloji içinde olalım demiyorlar da inanılmaz paralar harcayarak konserler yapıyorlar. Konser yapmak bir kültürel faaliyet ama hangi israfları ne boyutta yaptıkları tarif edilmeyecek boyutta bir yönetim anlayışı sergiliyorlar. Biz ise AK Parti belediyeleri olarak şehirlerimize daha iyi nasıl hizmetler yapabiliriz diye mücadele veriyoruz."

Programa AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı da katıldı.

Kaynak: AA

Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Siyaset, manisa, Moda, Son Dakika

Son Dakika Politika Yusuf Ziya Yılmaz: Muhalefet Siyaseti Çatışmalı Hale Getiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:28 Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran protesto Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto
15:05 Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 8 özel hastaneye kayyum atandı Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 8 özel hastaneye kayyum atandı
14:42 Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığını bu kez resmen bıraktı Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığını bu kez resmen bıraktı
13:49 Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık’ta Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık'ta
13:25 CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
22:11 İsrailli futbolcudan Beşiktaş maçında skandal hareket İsrailli futbolcudan Beşiktaş maçında skandal hareket
21:51 Real Madrid’in takım otobüsü kaza yaptı Real Madrid'in takım otobüsü kaza yaptı
21:39 Ünlü şarkıcı Bayhan’ın acı günü Babası hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Bayhan'ın acı günü! Babası hayatını kaybetti
21:38 Beşiktaş’ta Arthur Masuaku cezalı duruma düştü Beşiktaş'ta Arthur Masuaku cezalı duruma düştü
21:28 Beşiktaş’ta Gabriel Paulista sakatlandı Beşiktaş'ta Gabriel Paulista sakatlandı
21:11 Maçın başındaki inanılmaz hata Galatasaray’a pahalıya patladı Maçın başındaki inanılmaz hata Galatasaray'a pahalıya patladı
21:01 Beşiktaş yönetimi, İsrailli yetkilileri görünce tribünü terk etti Beşiktaş yönetimi, İsrailli yetkilileri görünce tribünü terk etti
21:01 Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti Yücel Arzen’in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti! Yücel Arzen'in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 15:45:56. #1.13#
SON DAKİKA: Yusuf Ziya Yılmaz: Muhalefet Siyaseti Çatışmalı Hale Getiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.