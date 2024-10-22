Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, basın toplantısı düzenledi Açıklaması

Politika

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Teröristbaşını Meclis'e çağırmak sadece kahraman gazilerimiz ve aziz şehitlerimize değil, büyük Türk milletine, Gazi Meclis'imize ve Cumhuriyet'imize hakarettir." dedi.

Özdağ, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM Grup Toplantısındaki konuşmasına değinen Özdağ, Bahçeli'nin ifadesinin "tam bir siyasal cinnet" olduğunu söyledi.

Özdağ, Abdullah Öcalan'ın PKK üzerinde artık fiili bir otoritesinin olmadığını belirterek, "Öcalan'ın ne demesini bekliyorsunuz? 'Hadi silahlarınızı gömün, barış yapalım' demesini mi istiyorsunuz? Siz önce Türk milletine itiraf edin, Öcalan'a bu konuşmayı yapması için ne verdiniz?" dedi.

Ümit Özdağ, Bahçeli'nin açıklamasından dolayı ortaya haklı bir infial çıktığını, vatanseverlerin, Türk milliyetçilerinin derin bir hayal kırıklığı içerisinde olduğunu belirtti.

Türkiye'nin terörle mücadelede bulunduğu konumdan daha geriye düşürülmeye çalışıldığını öne süren Özdağ, "Teröristbaşını Meclis'e çağırmak sadece kahraman gazilerimiz ve aziz şehitlerimize değil, büyük Türk milletine, Gazi Meclis'imize ve Cumhuriyet'imize hakarettir." ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi olarak, Cumhuriyet'i ve devleti korumaya, oluşan tehditleri millete anlatmaya ve bunlara kararlılıkla karşı koymaya devam edeceklerini kaydeden Özdağ, Öcalan'a verilen tavizlere karşı çıktıklarını söyledi.