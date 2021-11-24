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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan "Suriyelilere 90,8 milyar dolar harcandı" iddiası - Son Dakika

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan "Suriyelilere 90,8 milyar dolar harcandı" iddiası

24.11.2021 11:59
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan "Suriyelilere 90,8 milyar dolar harcandı" iddiası

Zafer Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Suriyelilere 90,8 milyar dolar harcandığını iddia etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Suriyelilere 90,8 milyar dolar harcandığını iddia etti.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türk halkının, Cumhuriyet tarihinin en uzun ekonomik krizine tepki gösterdiğini, adaletsizlikler karşısında ya kahrettiğini ya da yurt dışına kaçtığını savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Türk halkının cebinden 9 milyon Suriyeliyi 10 yıldır beslediğini" öne süren Özdağ, "2021 yılı sonu itibarıyla Zafer Partisi Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Alagöz'ün resmi rakamlardan hareket ederek yaptığı hesaplamaya göre, Türk halkına bu bakmanın ve beslemenin maliyeti 90,8 milyar dolara çıkmıştır. Bu rakamın içinde Suriyelilerden dolayı oluşan enflasyonun, kapanan iş yerlerinin, gelir ve kurumlar vergisi maliyetleri, işsiz kalan Türk vatandaşlarının gelir kaybı, güvenlik sorunu maliyeti yoktur. Aslında gerçek maliyet hesaplanan rakamın da çok üstündedir." diye konuştu.

Suriyelilere harcanan 90,8 milyar dolar, Türk halkına harcansa milyarlarca dolarlık yatırım yapılabileceğini ileri süren Özdağ, şöyle devam etti:

"Yabancılardan ithal ettiğimiz tarım, sanayi, hizmet, maden, enerji ve benzeri ürünleri kendimiz üretirdik, cari açığımız azalırdı veya kamu iç borcu 140 milyar dolar değil de 50 milyar dolar olurdu. Suriyelilere bu 90, 8 milyar doları harcamasaydık, bütçe açığımız 2012-2021 arasında bugünkü kurla hesaplandığında toplam 83 milyar dolar, yani 930 milyar TL edecekti. Bütçe açığımız hemen hemen sıfır olacaktı, bu 90 milyar doları harcamasaydık. Çünkü bu yıllar arasında verilen bütçe açığı toplandığı zaman 90,8 miyar dolar bile etmiyor. Türk halkı bir ekonomik kurtuluş savaşı vermeli ama bu kurtuluş savaşı hortumculardan, soygunculardan, beşli çeteden, rantçılardan kurtulmak için bir kurtuluş savaşı olmalı."

AK Parti'nin, seçimlerde yüz binlerce Suriyeliye oy kullanmaları için vatandaşlık verdiğini öne süren Özdağ, "Eskiden bir yabancıya vatandaşlık verildiği zaman bu Resmi Gazete'de yayımlanırdı ama Suriyeliler vatandaşlığa alınmaya başladığından beri artık yayımlanmıyor. Türk halkından, ne kadar kişiye vatandaşlık verdiklerinin bilgisini de kaçırıyorlar." diye konuştu.

Özdağ, yıllardır yaptığı araştırma sonucunda değişik kaynaklardan değişik rakamlara ulaştığını dile getirerek, "Son olarak almış olduğum bir bilgi, en az 900 bin Suriyeliye vatandaşlık verildiğini gösteriyor. Bu alt limit. Aslında bunun üstünde. Suriyelilere vatandaşlık verilmesi, Türk halkının elinden egemenlik hakkının alınması demek." ifadesini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan Suriyelilere 90,8 milyar dolar harcandı iddiası
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan Suriyelilere 90,8 milyar dolar harcandı iddiası
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan Suriyelilere 90,8 milyar dolar harcandı iddiası

Milletvekili, İstanbul, dolar, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan 'Suriyelilere 90,8 milyar dolar harcandı' iddiası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan "Suriyelilere 90,8 milyar dolar harcandı" iddiası - Son Dakika
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