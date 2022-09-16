Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu hakkında çarpıcı iddia: Yeni parti kurma çalışmalarını biliyorum

Kim olduğunu görenler gözlerine inanamadı! G.Saray maçına arabadan inip koşarak gitti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında çok konuşulacak iddialar ortaya attı. Bakan Soylu'nun kendisine yönelik "Operasyon çocuğu" sözlerine hatırlatmada bulunan Özdağ, "Sana bir hafta süre. Bekleyeceğim, bu iddianı kanıtlaman gerekiyor" dedi.

"PARTİ KURMAK İÇİN ÇALIŞTIĞINI BİLİYORUM"

Soylu'nun yeni bir parti kurma hazırlığında olduğunu öne süren Özdağ, "Süleyman Soylu. Ankara ve İstanbul'da 2 büro halinde parti kurma çalışmaları yürüttüğünü biliyorum. Ama çok fazla eksikliklerin olduğunu biliyorsun" diye konuştu.

"ABD VE AVRUPA İLE İLİŞKİLERDE EKSİKLİK YAŞIYORSUN"

Sözlerine devam eden Özdağ, "Eksikliklerinden bir tanesi özellikle ABD, Almanya ve İngiltere ile ilişkilerdeki eksiklik, bunun farkındasın. Bu ilişkileri düzeltmeye çalışıyorsun" ifadelerini kullandı.