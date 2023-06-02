Özdağ'dan Suriyeli sığınmacılar üzerinden tehlikeli sözler: Sonunda devlet yollamaz ise millet yollayacak - Son Dakika
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Özdağ'dan Suriyeli sığınmacılar üzerinden tehlikeli sözler: Sonunda devlet yollamaz ise millet yollayacak

02.06.2023 11:46

Suriyeli sığınmacılara yönelik sert söylemleri ile adından söz ettiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma daha imza attı. Özdağ paylaşımında "Güzel yurdumuz ayağımızın altından ihanetle kayıyor. Sonunda devlet yollamaz ise millet yollayacak" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'deki sığınmacılara yönelik sert tutumu ile bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, konuyla ilgili paylaşımlarına sosyal medya hesabından devam ediyor.

"İHANET" VURGUSU YAPTI

3 yıl önce bir bakan yardımcısı ile arasında geçen diyaloğu anlatan Özdağ, "3 sene önce Dışişleri Bakanlığı'nda bir bakan yardımcısına Hatay'daki Suriyeli istilası ve 'Biz gitmeyeceğiz, Türkler gidecek' şeklindeki propaganda çalışmaları konusunda bilgi verdim. Daha sonra TBMM'de bu bakan yardımcısının Suriyelileri vatandaşlık verilmesine yardımcı olduğunu öğrendim. Güzel yurdumuz ayağımızın altından ihanetle kayıyor" ifadelerine yer verdi.

"DEVLET YOLLAMAZ İSE MİLLET YOLLAYACAK"

Açıklamasının devamında tehlikeli olarak yorumlanabilecek bir söyleme imza atan Özdağ, "Sonunda devlet yollamaz ise millet yollayacak. Zafer Partisi devlet yollasın mücadelesi veriyor" dedi.

İşte Özdağ'ın o paylaşımı;

Özdağ'dan Suriyelilerle ilgili tehlikeli sözler: Sonunda devlet yollamaz ise millet yollayacak
YORUMLAR (3)
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Ümit Özdağ, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Özdağ'dan Suriyeli sığınmacılar üzerinden tehlikeli sözler: Sonunda devlet yollamaz ise millet yollayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özdağ'dan Suriyeli sığınmacılar üzerinden tehlikeli sözler: Sonunda devlet yollamaz ise millet yollayacak - Son Dakika
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