Politika

Zelenskiy'den Askeri Yardım Çağrısı

24.09.2025 16:52
Zelenskiy, BM Genel Kurulu'nda barış için silahların önemini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 80. BM Genel Kurulu'na hitabına, daha fazla askeri yardım çağrısıyla başlayarak, "Bir millet barış istiyorsa yine de silahlar üzerinde çalışmak zorunda. Silahlar kimin hayatta kalacağına karar verir. Uluslararası hukukun, gerçekten onu savunmaya istekli güçlü dostlarınız olmadığı sürece tam olarak işlemediğini gayet iyi biliyorsunuz. Silahlar olmadan bu bile işe yaramaz" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Vladimir Zelenskiy, Diplomasi, Politika, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

