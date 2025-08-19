Zelenskiy: Güvenlik Garantileri Savaşın Sonu İçin Kilit

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD'de gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik görüşmelerde güvenlik garantilerinin ele alındığını belirterek, "Bu, savaşın sona ermesi yolunda kilit bir mesele, bir başlangıç noktasıdır. ABD'nin bu garantileri desteklemeye ve bunların bir parçası olmaya hazır olduğuna dair verdiği önemli sinyali memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupalı liderlerle Beyaz Saray'da yapılan Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik görüşmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Washington'da önemli müzakereler gerçekleştirildiğini belirten Zelenskiy, "ABD Başkanı Donald Trump ile birçok konuyu görüştük. Uzun ve detaylı bir görüşmeydi. Savaş alanındaki durumu ve barışı daha yakın hale getirecek adımlarımız da dahil pek çok konuyu ele aldık. Ayrıca Avrupalı liderler ve ABD başkanı ile birlikte yapılan çeşitli formatlarda toplantılar da oldu" ifadelerini kullandı.

"Güvenlik garantileri kilit mesele"

Yapılan görüşmelerde Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinin ele alındığını söyleyen Zelenskiy, "Bu, savaşın sona ermesi yolunda kilit bir mesele, bir başlangıç noktasıdır. ABD'nin bu garantileri desteklemeye ve bunların bir parçası olmaya hazır olduğuna dair verdiği önemli sinyali memnuniyetle karşılıyoruz" dedi. Rusya tarafından alıkonulan savaş esirleri ve sivillerin serbest bırakılması konusuna da görüşmelerde büyük önem verildiğini aktaran Zelenskiy, "Bu konuda birlikte çalışmayı kararlaştırdık. ABD başkanı ayrıca liderler düzeyinde bir toplantıyı da destekledi. Böyle bir toplantı, hassas meselelerin çözümü için gereklidir" değerlendirmesini yaptı.

Zelenskiy'den Trump'a ve Avrupalı liderlere teşekkür

Beyaz Saray'daki görüşmelere ev sahipliği yaptığı için ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür eden Zelenskiy, "Ayrıca bizimle olan tüm liderlere de teşekkür ederim: Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz, Giorgia Meloni, Alexander Stubb, Ursula von der Leyen, Mark Rutte. Bugün önemli bir adımdı ve Avrupa ile ABD arasındaki gerçek birliğin göstergesiydi" ifadelerini kullandı. Tüm liderlerin Ukrayna'yı desteklemek, gerçek barışa giden yolu açmak ve Avrupa'nın güvenliğini sağlamak için görüşmelere katıldığını hatırlatan Zelenskiy, "Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu savaşı onurlu bir şekilde sona erdirmeyi amaçlayan tüm müttefiklerle adımlarımızı koordine ediyoruz. Yardım eden herkese teşekkür ederim" dedi. - KİEV