Zelenskiy: Güvenlik Garantileri Savaşın Sonu İçin Kilit - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Zelenskiy: Güvenlik Garantileri Savaşın Sonu İçin Kilit

Zelenskiy: Güvenlik Garantileri Savaşın Sonu İçin Kilit
19.08.2025 05:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zelenskiy, ABD'de yapılan görüşmelerde güvenlik garantilerinin barış için önemli olduğunu vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD'de gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik görüşmelerde güvenlik garantilerinin ele alındığını belirterek, "Bu, savaşın sona ermesi yolunda kilit bir mesele, bir başlangıç noktasıdır. ABD'nin bu garantileri desteklemeye ve bunların bir parçası olmaya hazır olduğuna dair verdiği önemli sinyali memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupalı liderlerle Beyaz Saray'da yapılan Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik görüşmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Washington'da önemli müzakereler gerçekleştirildiğini belirten Zelenskiy, "ABD Başkanı Donald Trump ile birçok konuyu görüştük. Uzun ve detaylı bir görüşmeydi. Savaş alanındaki durumu ve barışı daha yakın hale getirecek adımlarımız da dahil pek çok konuyu ele aldık. Ayrıca Avrupalı liderler ve ABD başkanı ile birlikte yapılan çeşitli formatlarda toplantılar da oldu" ifadelerini kullandı.

"Güvenlik garantileri kilit mesele"

Yapılan görüşmelerde Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinin ele alındığını söyleyen Zelenskiy, "Bu, savaşın sona ermesi yolunda kilit bir mesele, bir başlangıç noktasıdır. ABD'nin bu garantileri desteklemeye ve bunların bir parçası olmaya hazır olduğuna dair verdiği önemli sinyali memnuniyetle karşılıyoruz" dedi. Rusya tarafından alıkonulan savaş esirleri ve sivillerin serbest bırakılması konusuna da görüşmelerde büyük önem verildiğini aktaran Zelenskiy, "Bu konuda birlikte çalışmayı kararlaştırdık. ABD başkanı ayrıca liderler düzeyinde bir toplantıyı da destekledi. Böyle bir toplantı, hassas meselelerin çözümü için gereklidir" değerlendirmesini yaptı.

Zelenskiy'den Trump'a ve Avrupalı liderlere teşekkür

Beyaz Saray'daki görüşmelere ev sahipliği yaptığı için ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür eden Zelenskiy, "Ayrıca bizimle olan tüm liderlere de teşekkür ederim: Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz, Giorgia Meloni, Alexander Stubb, Ursula von der Leyen, Mark Rutte. Bugün önemli bir adımdı ve Avrupa ile ABD arasındaki gerçek birliğin göstergesiydi" ifadelerini kullandı. Tüm liderlerin Ukrayna'yı desteklemek, gerçek barışa giden yolu açmak ve Avrupa'nın güvenliğini sağlamak için görüşmelere katıldığını hatırlatan Zelenskiy, "Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu savaşı onurlu bir şekilde sona erdirmeyi amaçlayan tüm müttefiklerle adımlarımızı koordine ediyoruz. Yardım eden herkese teşekkür ederim" dedi. - KİEV

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Ukrayna, Dünya, Rusya, kiev, Son Dakika

Son Dakika Politika Zelenskiy: Güvenlik Garantileri Savaşın Sonu İçin Kilit - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çadır kampında feci son Karı-koca ölü bulundu Çadır kampında feci son! Karı-koca ölü bulundu
Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü
İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze kentini işgal planını onayladı İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze kentini işgal planını onayladı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı
Neler çıkardı neler 2 gün önce imza attı Dolmabahçe’de duvar ördü Neler çıkardı neler! 2 gün önce imza attı Dolmabahçe'de duvar ördü
Fenerbahçe’nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda
Farah Zeynep Abdullah doğum gününde acı haberle sarsıldı Farah Zeynep Abdullah doğum gününde acı haberle sarsıldı
12 kattan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran’ın son görüntüleri ortaya çıktı 12 kattan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Survivor Almeda Baylan ölümden döndü Survivor Almeda Baylan ölümden döndü
Caminin kapısını taşla kırıp içeri girdi, pencereden mahalleyi inletti Caminin kapısını taşla kırıp içeri girdi, pencereden mahalleyi inletti
5 İlde Suç Örgütü Operasyonu: 41 Şüpheli Yakalandı 5 İlde Suç Örgütü Operasyonu: 41 Şüpheli Yakalandı

22:10
Zelenski ile görüşen Trump: Hemen ateşkes istiyoruz ancak şu anda gerçekleşmiyor
Zelenski ile görüşen Trump: Hemen ateşkes istiyoruz ancak şu anda gerçekleşmiyor
21:14
Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi Trump’tan ilk yorum
Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi! Trump'tan ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 05:17:22. #7.12#
SON DAKİKA: Zelenskiy: Güvenlik Garantileri Savaşın Sonu İçin Kilit - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.