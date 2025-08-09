Zelenskiy: Ukrayna Topraklarını İşgalcilere Hediye Etmeyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Zelenskiy: Ukrayna Topraklarını İşgalcilere Hediye Etmeyecek

09.08.2025 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zelenskiy, toprak bütünlüğünü koruyacaklarını vurgulayarak işgalcilere taviz vermeyeceklerini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinin toprak bütünlüğünü koruyacağını işaret ederek, "Ukraynalılar topraklarını işgalcilere hediye etmeyecek" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkan Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşme öncesinde "bazı toprak tavizleri" olabileceği yönündeki ifadesine ilişkin açıklama yaptı. Zelenskiy konuşmasına, "Başkan Trump, Alaska'da Putin ile yapacağı görüşme için hazırlıklar yapıldığını duyurdu. Bizim topraklarımızda, halkımıza karşı şiddetle devam eden ve bizim, Ukrayna'nın katılımı olmadan sona erdirilemeyecek olan bu savaştan çok uzaklarda" ifadeleriyle başladı. Zelenskiy, "Putin halkımıza inanmadı ve bu yüzden Ukrayna'yı ele geçirmeye çalışmak gibi umutsuz bir karar aldı. En büyük hatası Ukraynalıları hesaba katmamasıydı. Ben halkımıza inanıyorum. Ukraynalılar güçlüdür. Ukraynalılar kendilerine ait olanı savunur. Dünyadaki birçok ülke savaş sırasında Ukrayna'nın yanında yer aldı. Rusya'nın yanında olanlar bile Rusya'nın kötülük yaptığını biliyor. Elbette, işlediği suçlardan dolayı Rusya'yı ödüllendirmeyeceğiz" dedi. Ukrayna halkının barışı hak ettiğini vurgulayan Zelenskiy, "Ancak tüm ortaklar onurlu bir barışın ne olduğunu anlamalı. Bu savaş sona erdirilmeli ve Rusya bunu sona erdirmeli. Rusya savaşı başlattı ve tüm son tarihleri hiçe sayarak uzatıyor. Sorun bu, başka bir şey değil" ifadelerini kullandı.

"Ukraynalılar topraklarını işgalcilere hediye etmeyecek"

Zelenskiy, "Ukrayna toprak sorunu ile ilgili cevap, Ukrayna Anayasasında zaten yer alıyor. Kimse bundan sapmayacak, sapamayacak. Ukraynalılar topraklarını işgalcilere hediye etmeyecek. Ukrayna, barışı getirebilecek gerçek kararlar almaya hazır. Bize karşı olan, Ukrayna'yı dışlayan her türlü karar, aynı zamanda barışa karşı bir karardır. Bu kararlar hiçbir şey başaramayacaktır. Bunlar ölü doğmuş kararlardır. Uygulanamaz kararlardır. Hepimizin gerçek ve samimi bir barışa ihtiyacı var. İnsanların saygı duyacağı bir barışa. Gerçek ve en önemlisi kalıcı barış için ABD Başkanı Trump ve tüm ortaklarımızla birlikte çalışmaya hazırız. Moskova'nın istekleri nedeniyle çökmeyecek bir barış" şeklinde konuştu. Birlikte oldukları için Ukrayna halkına teşekkür eden Zelenskiy, "Ukrayna budur. Bağımsızlığımızı koruduğu için tüm askerlerimize teşekkür ederim. Kararlı olun, burası bizim toprağımız, biz Ukrayna'yız" dedi.

"Her ikisinin de yararına olacak şekilde bazı toprak takasları olabilir"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da bir gazetecinin, "Putin ile yapılacak görüşme Rusya'nın barışı sağlamak için son şansı mı? Ukrayna'nın toprak tavizi vermesi bekleniyor mu?" sorusuna, "Son şans demek istemem ama bazı toprak takasları olabilir. Her iki tarafın da yararına olacak" şeklinde cevap vermişti. - KİEV

Kaynak: İHA

Vladimir Zelenskiy, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Ukrayna, Dünya, kiev, Son Dakika

Son Dakika Politika Zelenskiy: Ukrayna Topraklarını İşgalcilere Hediye Etmeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Sevgilisinden özür dilemek için ilginç bir yola başvurdu, komşular polis çağırdı Sevgilisinden özür dilemek için ilginç bir yola başvurdu, komşular polis çağırdı
Genç kadın peşindekilerden dakikalarca kaçtı, videoyu izleyen gülmekten kırıldı Genç kadın peşindekilerden dakikalarca kaçtı, videoyu izleyen gülmekten kırıldı
Çocuk yaştaki saldırgan, polisi böyle yumrukladı Çocuk yaştaki saldırgan, polisi böyle yumrukladı
Kuzenini bıçakla katletti, tüm suçu adını bile bilmediği ilaca attı Kuzenini bıçakla katletti, tüm suçu adını bile bilmediği ilaca attı
Adalet Bakanı Tunç: 30 tane AK Partili belediyeye de soruşturma açıldı Adalet Bakanı Tunç: 30 tane AK Partili belediyeye de soruşturma açıldı
Muslera’dan Galatasaray’a mesaj var Muslera'dan Galatasaray'a mesaj var
Nüfusu 1 milyona yaklaşan tatil cenneti ilçede su krizi Nüfusu 1 milyona yaklaşan tatil cenneti ilçede su krizi
İsrail’in işgal planı ifşa oldu 2.3 milyon kişi ölümle burun buruna gelebilir İsrail'in işgal planı ifşa oldu! 2.3 milyon kişi ölümle burun buruna gelebilir
17 yaşındaki genç kız 2 günlük yaşam savaşını kaybetti 17 yaşındaki genç kız 2 günlük yaşam savaşını kaybetti

10:37
Hangi ilde hangi parti birinci İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları
Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları
09:53
Trump ve Putin’in “toprak takası“ planı çöktü Zelenskiy’den sert tepki
Trump ve Putin'in "toprak takası" planı çöktü! Zelenskiy'den sert tepki
09:23
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
14:10
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
14:09
Yok artık Kerem Aktürkoğlu Gemileri resmen yaktı
Yok artık Kerem Aktürkoğlu! Gemileri resmen yaktı
14:03
Almanya, İsrail’e silah ihracatını durdurdu
Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdurdu
14:03
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
14:02
Yol Verme Tartışması: Baltalı Saldırı
Yol Verme Tartışması: Baltalı Saldırı
13:59
Münir Özkul’un eşi Umman Özkul son yolculuğuna uğurlandı Son isteği cenazede ortaya çıktı
Münir Özkul'un eşi Umman Özkul son yolculuğuna uğurlandı! Son isteği cenazede ortaya çıktı
13:49
Yargıtay’dan Narin Güran cinayeti davası talebi
Yargıtay'dan Narin Güran cinayeti davası talebi
13:37
Minibüs şoförü yolculara aldırış etmeden cinsel içerikli film izledi
Minibüs şoförü yolculara aldırış etmeden cinsel içerikli film izledi
13:37
4 ilçedeki su kesintisi öncesi bidon satışları ikiye katlandı
4 ilçedeki su kesintisi öncesi bidon satışları ikiye katlandı
13:30
17 yaşındaki genç kız 2 günlük yaşam savaşını kaybetti
17 yaşındaki genç kız 2 günlük yaşam savaşını kaybetti
13:20
İsrail’in işgal planı ifşa oldu 2.3 milyon kişi ölümle burun buruna gelebilir
İsrail'in işgal planı ifşa oldu! 2.3 milyon kişi ölümle burun buruna gelebilir
13:20
Nüfusu 1 milyona yaklaşan tatil cenneti ilçede su krizi
Nüfusu 1 milyona yaklaşan tatil cenneti ilçede su krizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2025 11:47:21. #7.13#
SON DAKİKA: Zelenskiy: Ukrayna Topraklarını İşgalcilere Hediye Etmeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.