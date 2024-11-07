Zeytin Üretiminde Kriz Uyarısı - Son Dakika
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Politika

Zeytin Üretiminde Kriz Uyarısı

CHP'li Sarıbal, iklim değişikliği sebebiyle zeytin üretiminde gelecek yıl sıkıntı yaşanabileceğini belirtti.

07.11.2024 16:53
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CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, küresel iklim değişikliği ve kuraklık sebebiyle gelecek yıl zeytin üretiminde sıkıntı yaşanabileceğini belirtti.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, temel gıda ve beslenme ürünü olan zeytinde hasadın başladığını hatırlattı.

Türkiye'nin zeytin üretimi açısından çok önemli bir ülke olduğunu ifade eden Sarıbal, "Sofralık ve yağlık zeytin üretimi açısından dünyada da sıralamaya giren önemli bir ülkeyiz." dedi.

Zeytin hasadında bu yıl Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırılmasının beklendiğine işaret eden Sarıbal, "Önce '2,9 milyon ton. Yüzde 30 sofralık, yüzde 70 yağlık.' dediler. Şimdi yeni bir rekolte tahmini var; 3,6 milyon ton, gerçekten büyük bir rekor. Bunun yüzde 20'si sofralık, yüzde 80'i yağlık olarak düşünülüyor. Çünkü kuraklıktan dolayı zeytin sofralık olamadı. Çok az kısmı oldu." diye konuştu.

2024-2025 sezonuna 200 bin ton civarında zeytinyağı stokuyla girildiğini belirten Sarıbal, bu yıl beklentinin 450 bin ton civarında olduğunu söyledi.

CHP'li Sarıbal, zeytinde büyük bir fırsatçılık yapıldığını savunarak, "En önemlisi de gelecek yıl zeytin olmayacak ya da çok az olacak. Bu yıl kuraklıktan dolayı sadece gelecek yılı değil, bir sonraki yılı da etkileyecek bir tarihsel ve iklimsel dönem yaşıyoruz. Küresel ısınma ve iklim değişikliği altında bu yıl çiftçi ürününü yeterli bir şekilde değerlendiremezse, gelecek 2 yıl da ekonomik olarak çöküş yılı olacak. Bu yıl, gelecek 2 yılın risklerini de giderecek bir geliri elde etmek zorunda." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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