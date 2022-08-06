Son Dakika Rum Haberleri

17:54 Bakan Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a provokasyonlar konusunda uyarı Bakan Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a provokasyonlar konusunda uyarı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "AB'den üyelik sürecimize yeniden ivme kazandıracak somut adımlar atmasını bekliyoruz" "(Finlandiya-İsveç)Yapılan niyet beyanlarının takipçisi olacağız" "Dost da düşman da bilsin ki Can...

15:48 Başepiskopos Ateşyan'ın ablası için Diyarbakır'daki tarihi kilisede cenaze töreni yapıldı Başepiskopos Aram Ateşyan'ın ablası Süslü Bakır, Diyarbakır'daki Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde yaklaşık 60 yıl aranın ardından gerçekleştirilen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

15:02 Faik Öztrak: Erdoğan Ne Zamandan Beri Putin'in Şantiye Şefi Oldu CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Akkuyu’daki nükleer santral inşaatına ilişkin sözlerine tepki gösterdi. Öztrak, “Erdoğan, ‘Akkuyu’daki çalışmaları yerinde, bizzat heyetimle beraber izleyeceğim. Ondan sonra da Sayın Putin’e oradaki gelinen durumu aktaracağım’ diyor. Erdoğan, ne zamandan beri Putin’in şantiye şefi oldu? Bunlar nasıl sözler? Akkuyu’da neler olduğunu anlamak için atlayıp şantiyeye gitmek, oradan Putin’i arayıp şantiyenin son durumunu raporlamak da neyin nesi? Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamının düşürüldüğü duruma bir bakın. Akkuyu’da neler olduğunu öğrenmek için Erdoğan şantiyeye gidecekmiş. Niye? Çünkü santral bizim değil, Rusların. Altını bir kez daha çiziyorum. Santral Türkiye’nin değil, Rusya’nın” dedi.

14:14 Çavuşoğlu: Ermenistan'ı provokasyonlara girmemesi konusunda uyarıyoruz (2) 'TERÖRLE MÜCADELEYE DESTEK BEKLİYORUZ'Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2 ay önce Madrid'de Türkiye'nin güvenliğini doğrudan etkileyen bir yaklaşım tarzına karşı önemli bir eşik atlandığını belirterek, "AB üyesi Finlandiya ve İsveç'in terörle mücadelede kendilerinin de sorumlulukları...

12:42 Enuygun'dan 30 Ağustos'ta 1 gün izinle 4 gün tatil yapacaklara rota önerileri Seyahat sitesi Enuygun.com, hava durumu ve bilet fiyatlarını da göz önüne alarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 1 gün izinle 4 güne çıkabilecek tatilde gidilebilecek rota önerilerinde bulundu.

11:20 Çavuşoğlu, AB'ye Türkiye'nin gayretiyle çözüme kavuşan tahıl krizi üzerinden mesaj verdi: Türkiye, Avrupa'dır ve Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var 13. Büyükelçiler Konferansı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin çabaları sonucu çözüme kavuşan tahıl kriziyle ilgili örnek vererek Avrupa Birliği'ne seslendi. Türkiye'nin güçlü bir ortak olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Her krizde Türkiye yanınızda olmasını isteyeceğiniz ülkedir. Avrupa Birliği'nden somut adımlar atmasını bekliyoruz. Türkiye, Avrupa'dır ve Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

09:25 BALIKLI RUM HASTANESİ VAKFI BAŞKANI YUVANİDİS: BİNA 3 AY İLE 6 AY ARASINDA TAMAMLANACAK İSTANBUL'UN en eski hastanelerinden biri olan Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi Bölümü'nde çıkan yangının sonrası binanın eski günlerine dönmesi için çalışmalar devam ediyor.

09:50 İsrail ordusu, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki evi yıktı İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde Filistinlilere ait iki evi yıktığı belirtildi. İnsan hakları örgütleriyse bu yıkımlara karşı sert şekilde İsrail'e tepki gösteriyor.

09:07 Bu hafta hangi oyunlar çıkacak? 8 – 14 Ağustos 2022 Her hafta yeni oyunlar piyasaya sürülmeye devam ediyor. Piyasaya yeni sürülen oyunların yanı sıra daha önce sürülmüş fakat farklı platformlara çıkış yapmaya hazırlanan oyunlar da yeni yerlerini almaya başlıyor. PC, Switch, PlayStation, Xbox, iOS ve Android için çıkacak yeni oyunlarda bu hafta neler var? Aksiyon, macera, simülasyon ve daha fazla türde pek çok oyun 8 – 14 Ağustos tarihleri arasında çıkış yapmaya hazırlanıyor. Peki, Bu hafta hangi oyunlar çıkacak? Detayları haberimizde…

18:34 KKTC Dışişleri Bakanı: "Hakimiyetçi ve ırkçı Rum zihniyetinin tavsiyelerine ihtiyacımız yoktur" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, hakimiyetçi ve ırkçı Rum zihniyetinin tavsiyelerine ihtiyaçları olmadığını bildirdi.

16:25 İmamoğlu, Ardahan'da: "3 Yıllık Süreci 1000 Kayıp Gün Olarak Tasavvur Etmişler. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’nin katkılarıyla inşa edilen Ardahan Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin açılış törenine katıldı. İmamoğlu, “Bir kampanya başlatmışlar. Adına da ‘Bin kayıp gün’ demişler. Yani 3 yıllık süreci bin kayıp gün olarak tasavvur etmişler. Ben de şöyle dedim; ‘Evet bu süre bin kayıp gün ama onlara, bir avuç insana’, çünkü onlara akan musluklar kapandı” dedi. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ise “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Hep beraber daha ileriye gideceğiz. 10 ay sonra farklı bir iktidarla Türkiye'nin her yerine bu bahar iklimini getireceğiz” diye konuştu.

15:23 Ankara'da "Çubuk Belediyesi Şehitleri Anma Tekvando Turnuvası" düzenlendi Çubuk ilçesinde belediye ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle "Çubuk Belediyesi Şehitleri Anma Tekvando Turnuvası" düzenlendi.

13:40 Mustafa Adıgüzel, İptal Edilen KPSS'ye Giren Adaylara Seslendi: "Sayın Erdoğan'a Maddi, Manevi Tazminat Davası Açın" CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, iptal edilen KPSS’ye giren tüm adaylara “Bütün bu işlerden sorumlu olan Erdoğan, aslında ÖSYM’deki yangının gerçek sebebidir. Kundaklayıcısıdır. Sayın Erdoğan’a maddi, manevi tazminat davası açın. Erdoğan ise bu işin sorumlusu bu tazminatı da karşılamadır. Herkesi Erdoğan’ı dava etmeye ve hakkını aramaya çağırıyorum” sözleri ile seslendi.

13:20 MUĞLA'NIN 'HAYALET KÖYÜ', HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Fethiye'de 'hayalet köy' olarak bilinen ve 65 yıl önce terk edilen Kayaköy, havadan görüntülendi.

11:40 Marius Sumudica: "Türk insanına çok benziyorum" Bir dönem Türkiye'de de çalışan Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica, "Savaşçı, inatçı bir kişiliğe sahibim. Türk insanına çok benziyorum bu yönden. O yüzden kulübüm ve takımım için elimden geleni yapıyorum.

14:39 İBB Başkanı İmamoğlu Artvin'de temaslarda bulundu Artvin'e gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir dizi temas ve ziyaretlerde bulundu.

14:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KPSS açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sınavı iptal edilenlerden herhangi bir ücret talebi de kesinlikle olmayacak.

12:49 Sümela Manastırı'nda 15 Ağustos'ta 9. kez ayin yapılacak Sümela Manastırı'nda 15 Ağustos'ta 9. kez ayin yapılacak Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde Karadağ'ın eteklerinde bulunan Türkiye'nin önemli inanç merkezlerinden Sümela Manastırı'nda Hristiyan dünyasında "Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü" olarak kabul edilen ve kutsal sayılan...

23:46 BALIKLI RUM HASTANESİ'NDE ÇIKAN YANGINA SORUŞTURMA Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangınla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

16:31 Balıklı Rum Hastanesi'ndeki ilk incelemelere göre taşıyıcı sistemlerde problem yok AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy Balıklı Rum Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

16:24 BALIKLI RUM HASTANESİ'NDEKİ İLK İNCELEMELERE GÖRE TAŞIYICI SİSTEMLERDE PROBLEM YOK AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy Balıklı Rum Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

16:23 Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangının binanın taşıyıcı unsurlarına zarar vermediği tespit edildi Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Balıklı Rum Hastanesi'nin huzurevi bölümünde çıkan yangının ardından yapılan ilk hasar tespit çalışmalarında tarihi öneme sahip tescilli binanın taşıyıcı unsurlarda herhangi bir zarar olmadığının belirlendiğini, kısmi restorasyonla binanın eski...

15:36 Seyit Torun'dan Bakan Kurum'a Yanıt: "Hayırdır, Belediyeden Yandaşa Bağladığınız Musluklar mı Kesildi?" CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni hedef alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a tepki göstererek, “Hayırdır sayın bakan, belediyeden yandaşlara bağladığınız musluklar mı kesildi? İmar rantlarını aktardığınız kişiler paraya mı sıkıştı? KPSS sorularına bile sahip çıkamayanların emin ellerden söz etmesi utanılacak bir durumdur. İstanbul halkı yüzde 54 oyla Ekrem İmamoğlu’nu şehr-i emin seçmiştir. Çok hevesliyseniz İstanbul’a aday olur, eski başbakanınız gibi boyunuzun ölçüsünü alırsınız” dedi.

15:35 Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına ilişkin soruşturma başlatıldı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nin çatısında dün çıkan yangına ilişkin soruşturma başlattı.

15:23 BALIKLI RUM HASTANESİ'NDE ÇIKAN YANGINA SORUŞTURMA Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangınla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

11:38 Balıklı Rum Hastanesi'ndeki son durum havadan görüntülendi İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde dün çıkan yangının ardından hasar tespit çalışması ve incelemeler yapıldı.

11:36 BALIKLI RUM HASTANESİ'NDE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde dün çıkan yangının ardından saat 11.00 sıralarında ekipler incelemelerini bitirdi.

11:10 İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Balıklı Rum Vakfı'na "geçmiş olsun" ziyareti İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesinde meydana gelen yangın nedeniyle Balıklı Rum Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis'e "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

09:54 BALIKLI RUM HASTANESİ'NDE İNCELEME VE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI İstanbul'un en eski hastanelerinden biri olan Balık Rum Hastanesi'nde dün çıkan yangının ardından incelemeler ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

03:26 Fahrettin Koca'dan, Balıklı Rum Hastanesi Açıklaması: "103 Hasta Herhangi Bir Yaralanma Olmadan Tahliye Edilmiştir" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesinde meydana gelen yangında, olayın yaşandığı blokta bulunan 103 hasta herhangi bir yaralanma olmadan tahliye edilmiştir. Bazı hastalar diğer bölümlere yatırılmış, 76 kişi Prof. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesine nakledilmiştir” açıklamasını yaptı.

23:27 İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangında soğutma çalışmaları tamamlandı İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangının kontrol altına alınarak söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları tamamlandı.

22:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıklı Rum Hastanesi'nin Başhekimi Stati Leana ile Görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Zeytinburnu’ndaki tescilli kültür varlığı Balıklı Rum Hastanesi’nde çıkan yangın sebebiyle Başhekim Stati Leana ile telefonda görüştü. Cumurbaşkanlığı, görüşmeye ilişkin “Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanede en kısa sürede onarım çalışmalarına başlanacağını belirtti” açıklaması yaptı.

21:28 Balıklı Rum Hastanesi'nde meydana gelen yangında, 103 hasta yaralanmadan tahliye edildi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesinde meydana gelen yangında, 103 hastanın herhangi bir yaralanma olmadan tahliye edildiğini açıkladı.

21:17 BAKAN KOCA'DAN HASTANEDEKİ YANGINA İLİŞKİN AÇIKLAMA SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına ilişkin açıklamada bulundu.

21:08 Galatasaray resmen duyurdu! Olimpiu Morutan, Pisa'ya satın alma opsiyonuyla kiralandı Galatasaray, Olimpiu Morutan'ı Serie B takımlarından Pisa'ya satın alma opsiyonuyla kiraladı. Rumen futbolcunun kiralık sözleşmesinde 150 bin euro kiralama ve 5.5 milyon euro zorunlu şartlı satın alma opsiyonu yer alınıyor.

21:02 GeForce Now'a ağustos ayında 38 yeni oyun geliyor Bu Perşembe, yayınlanan 'Saints Row', 'Rumbleverse' gibi 13 oyuna ek olarak daha pek çok yeni oyun bu ay GeForce NOW'a katılıyor.

19:13 Patrik Bartholomeos'tan Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangına ilişkin teşekkür mesajı Açıklaması Fener Rum Patriği Bartholomeos, Balıklı Rum Hastanesi Huzurevi'ndeki yangına ilişkin mesaj yayımlayarak yangının söndürülmesi için çalışan herkese teşekkür etti.

17:53 Devlet Bahçeli: "20 Soruya Kimlerin Tam ve Eksiksiz Doğru Cevap Verdiği Tespit Edilmeli, Bu Şahıslarla İlgili İnceleme de Acilen Yapılmalıdır" MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iptal edilen KPSS ile ilgili “Sınavda çıkan ve bir yayınevinin test kitapçığında sorulduğu anlaşılan 20 soruya kimlerin tam ve eksiksiz doğru cevap verdiği tespit edilmeli, bu şahıslarla ilgili inceleme de acilen yapılmalıdır. Şayet ilgili yayıneviyle bahse konu soruların hepsine doğru cevaplar verenler arasında makul bağ ve bağlantı bulunursa, bunların alayı birden isim isim afişe edilmeli, en ağır cezaya çarptırılmalıdır” dedi.

17:43 MHP lideri Bahçeli'den KPSS skandalıyla ilgili ilk açıklama: 20 soruya kimlerin doğru cevap verdiği tespit edilmeli MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, KPSS'deki soruların bir yayınevinin deneme testindeki 20 soruyla aynı olduğuna yönelik iddialar hakkında konuştu. Meselenin üzerine gidilmesi gerektiğini belirten Bahçeli, "20 soruya kimlerin tam ve eksiksiz doğru cevap verdiği tespit edilmeli, bu şahıslarla ilgili inceleme de acilen yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

17:33 YANGIN SONRASI BALIKLI RUM HASTANESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi yangın sonrası havadan görüntülendi.

16:58 ZEYTİNBURNU'NDA YANAN HASTANEDEN BAZI HASTALAR PROF. DR. MURAT DİLMENER HASTANESİ'NE GETİRİLDİ ZEYTİNBURNU Balıklı Rum Hastanesi'nin Yaşlı Bakımevi bölümünde saat 12.30 sıralarında çıkan yangın sonrasında tahliye edilen bazı hastalar ambulanslarla Yeşilköy'de bulunan Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'ne getirildi.

16:56 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YANAN BALIKLI RUM HASTANESİ BAŞHEKİMİNİ TELEFONLA ARADI CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangın sebebiyle Başhekim Stati Leana ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

16:55 ZEYTİNBURNU'NDA HASTANE YANGINI SIRASINDA İÇERİDEN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER ZEYTİNBURNU'NDAKİ Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangın sırasında itfaiye ekiplerinin içerideki müdahalesi kameraya yansıdı.

16:25 YAŞ KARARLARI AÇIKLANDI CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını açıkladı.

16:10 Gaziantep'te 5 yeni asayiş uygulama noktası kuruldu Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, kentte halkın yoğun olarak bulunduğu 5 bölgede yeni asayiş uygulama noktası kurdu.

15:53 Balıklı Rum Hastanesi'ndeki Yangın Kontrol Altına Alındı. İmamoğlu: "Hastanemizi Tekrar Ayağa Kaldırırız" Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangın itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Hastanede şu an soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının hemen ardından bölgeye giderek çalışmaları yakından takip eden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile gazetecileri bilgilendirdi. İmamoğlu, "Balıklı Rum Hastanesi, bizim için çok kıymetli bir kurum. Onu tekrar ayağa hep birlikte kaldırırız. Elbette burada çıkan yangın bizi üzmüştür, ama can kaybının olmaması bütün hastaların buradan nakledilmesi bizim için değerlidir” dedi.

15:14 Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiklerinden Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanı, Muharip Hava Kuvveti...

15:11 Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangında yaşlı hastalar tahliye edildi İSTANBUL (İHA) Zeytinburnu'nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangında, hastanenin Yaşlı Bakımevi servisinde bulunan hastalar dumandan etkilenmemeleri için hastane bahçesine tahliye edildi.

15:07 BALIKLI RUM HASTANESİ'NİN TARİHÇESİ İstanbul Zeytinburnu'nda Rum cemaati tarafından 1753 yılında kurulan Balıklı Rum Hastanesi, Balıklı Rum Hastanesi Vakfı tarafından yönetiliyor.

14:37 İSTANBUL-VALİ YERLİKAYA: CAN KAYBI VE YARALANAN YOK Balıklı Rum Hastanesi'nde açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Canla ilgili bir sıkıntımız, kaybımız, yaralanan vatandaşımız söz konusu değil. İtfaiye yetkililerinden aldığımız bilgi şu an için sebebini bilmiyoruz.

14:31 Adana haberleri | İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA VE İBB BAŞKANI İMAMOĞLU YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI Adana haberler: Balıklı Rum Hastanesi'nde açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 'Canla ilgili bir sıkıntımız, kaybımız, yaralanan vatandaşımız söz konusu değil. İtfaiye yetkililerinden aldığımız bilgi şu an için sebebini bilmiyoruz.

14:10 Balıklı Rum Hastanesi'nde Yangın Çıktı: 80 Hasta Tahliye Edildi İstanbul Zeytinburnu’ndaki tescilli kültür varlığı Balıklı Rum Hastanesi’nde yangın çıktı. Nedeni henüz belli olmayan yangın devam ederken hastalar tahliye edildi. İstanbul Valiliği, yangın nedeniyle şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığını, 80’e yakın hastanın başka hastanelere sevk edildiğini açıkladı.

14:05 Balıklı Rum Hastanesi'nde Yangın Çıktı: 80 Hasta Tahliye Edildi İstanbul Zeytinburnu’ndaki tescilli kültür varlığı Balıklı Rum Hastanesi’nde yangın çıktı. Nedeni henüz belli olmayan yangın devam ederken hastalar tahliye edildi. İstanbul Valiliği, yangın nedeniyle şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığını, 80’e yakın hastanın başka hastanelere sevk edildiğini açıkladı.

13:53 Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy: "Tüm hastalar ve sağlık çalışanları kısa sürede tahliye edildi" Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına ilişkin tahliye işleminin kısa sürede gerçekleştirildiğini söyleyerek, "100 kişiyi tahliye ettik. Tüm hastalar ve sağlık ekipleri tahliye edildi" dedi.

13:11 İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın! Tüm hastalar tahliye edildi, can kaybı ve yaralı yok İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangın şiddetini artırarak çatının büyük bölümünü etkisi altına aldı. Tüm hastalar da tahliye edildi, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangın bir süre sonra kontrol altına alındı.

12:46 Son dakika haberi... İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı Edinilen son dakika haberine göre İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

13:23 Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aydal'dan Yunanistan açıklaması Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, Ege'deki gerginliğe ilişkin, "Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı özel olarak kışkırtan ABD'nin Yunanistan'da ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bölgesindeki üslerinin varlığı da hesaba katıldığında Türkiye için farklı bir hazırlığın...

11:40 "Seyahatsever" gençler Balıkesir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Türkiye'nin tarihi ve kültürel mekanlarını gezmeleri, tanımaları amacıyla hayata geçirdiği Seyahatsever Projesi kapsamında Balıkesir'e gelen gençler Gençlik Spor Bakanlığı yurtlarında misafir olarak konaklamaya başladı.

11:35 Süper Lig'in rekorları, ilkleri 65 yaşına girmeye hazırlanan eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki ismiyle Süper Lig tarihinde ilk resmi golü İzmirsporlu Özcan Altuğ attı.

01:15 Yunan ve Rum medyasını ayağa kaldırmıştı, Abdülhamid Han gemisi Taşucu Limanı'na geri geldi Mersin Taşucu Limanı'ndan test sürüşü amacıyla Türk kara sularında denize açılarak Yunanistan ve Rum medyasını ayağa kaldıran Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi 'Abdülhamid Han', yeniden limana demirleyerek göreve başlayacağı 9 Ağustos tarihini beklemeye başladı.

00:08 Mısır ve Yunanistan'dan Akdeniz'de ortak tatbikat Mısır Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Mısır ve Yunanistan'ın Akdeniz'de ortak deniz tatbikatı düzenlediği bildirildi.

20:21 Galatasaray'a "Yeni Hagi" umutlarıyla geldi 2. Lig'e transfer oluyor! Pisa söylentilerini Morutan'ın menajeri doğruladı Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon transfer ettiği ve "Yeni Hagi" olarak lanse edilen Olimpiu Morutan, İtalya Serie B ekibi Pisa'ya gidiyor. Konu hakkında konuşan Rumen futbolcunun menajeri Becali, "İşler neredeyse tamamlandı, umarım son anda bir sorun yaşamayız. Morutan için oynamak çok önemli." dedi.

15:54 Bulgaristan'da geçici hükümet göreve başladı Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, 2 Ekim'de yapılacak erken genel seçime kadar ülkeyi yönetecek geçici hükümeti görevlendirdi.

13:54 EVKAF'tan vakıf mallarını hukuksuz kullandığı gerekçesiyle Rum kesimine tepki Açıklaması Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan, EVKAF'a ait çok sayıda bina ve araziyi hukuksuz olarak kullandığı gerekçesiyle Rum makamlarına tepki gösterdi.

12:00 Yunan ve Rum medyasını ayağa kaldırmıştı, Abdülhamid Han gemisi Taşucu Limanı'na geri geldi Mersin Taşucu Limanı'ndan test sürüşü amacıyla Türk kara sularında denize açılarak Yunanistan ve Rum medyasını ayağa kaldıran Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi 'Abdülhamid Han', yeniden limana demirleyerek göreve başlayacağı 9 Ağustos tarihini beklemeye başladı.

16:50 Bulgaristan 2 Ekim'de erken genel seçimlere gidiyor Bulgaristan Devlet Başkanı Rumen Radev erken genel seçimlerin 2 Ekim'de yapılmasına karar verdi.

14:42 Bulgaristan'da erken genel seçim 2 Ekim'de yapılacak Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, imzaladığı kararnameyle erken genel seçim tarihini 2 Ekim olarak belirledi.

01:15 İnönü'de 38 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenlendi Eskişehir'in İnönü ilçesinde 38 çocukla birlikte bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen 'Geleneksel Sünnet Şöleni', mehter takımı ve kılıç kalkan gösterileriyle renkli görüntülere sahne oldu.

19:48 Polonya Açık'ta Fransız tenisçi Garcia şampiyon oldu Kadınlar Tenis Birliği (WTA) BNP Paribas Polonya Açık turnuvasını Fransız raket Caroline Garcia kazandı.