Erhürman ile Hristodulidis BM'de görüştü, 9 Kasım'da üçlü toplantı yapılacak - Son Dakika
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Erhürman ile Hristodulidis BM'de görüştü, 9 Kasım'da üçlü toplantı yapılacak

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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile Kıbrıslı Rum Lider Hristodulidis, BM İyi Niyet Misyon Ofisi'nde görüştü. BM'nin 'yapıcı' bulduğu görüşmede liderler, 9 Kasım'da Holguín'le üçlü toplantı yapılmasını ve kültürel eser değişimini kararlaştırdı.

(LEFKOŞA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GRKY lideri Nikos Hristodulidis, BM himayesinde bir araya geldi. BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín'in 29 Ekim'de adaya gelmesi beklenirken, Erhürman, Hristodulidis ve Holguín'in 9 Kasım'da üçlü görüşme gerçekleştireceği açıklandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis bugün Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Misyon Ofisi'nde görüştü.

BM İyi Niyet Misyon Ofisi'nde baş başa gerçekleştirilen görüşme saat 11.16'da başladı ve 12.50'de sona erdi. BM, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada toplantıyı "yapıcı" olarak nitelendirdi.

Görüşmede, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín'in 29 Ekim'de adaya yapacağı ziyaret de ele alındı. Erhürman ve Hristodulidis, Holguín'in adaya gelişini memnuniyetle karşılarken, iki liderin Holguín ile ayrı ayrı ikili görüşmeler yapacağı bildirildi.

BM açıklamasına göre, ikili temasların ardından Erhürman, Hristodulidis ve Holguín 9 Kasım'da üçlü toplantıda bir araya gelecek.

İki lider ayrıca çevre ve kültürel eserlerin değişimine ilişkin girişimlerin ilerletilmesi konusunda anlaştı. Holguín'in adaya gelişinden önce Kültürel Miras Teknik Komitesi, Gençlik Teknik Komitesi ve Sivil Toplum Danışma Organı Yönlendirme Komitesi ile görüşmeyi planlayan liderler, kendi aralarındaki görüşmeleri sürdürmek üzere gelecek hafta yeniden bir araya gelme kararı aldı.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Erhürman ile Hristodulidis BM'de görüştü, 9 Kasım'da üçlü toplantı yapılacak - Son Dakika
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