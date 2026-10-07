CHP\'li Öztunç, AGİTPA\'da Rum parlamenterin Kıbrıs işgal suçlamasına yanıt verdi

(ANDORRA) - CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, TBMM adına katıldığı Andorra'daki AGİTPA Genel Kurulu'nda, Türkiye'yi Kıbrıs'ta "işgalcilikle" suçlayan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi parlamenterine yanıt verdi. Öztunç, Kıbrıs Barış Harekatı öncesinde yaşananları hatırlatarak Türkiye'nin çözümden yana olduğunu vurguladı. Filistin konusunda da uluslararası toplumun çifte standart uyguladığını belirtti.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, AGİTPA Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Kıbrıs, Ukrayna ve Filistin'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öztunç, açıklamasında şunları söyledi:

"Kuzey Kıbrıs Rum kesiminden mevkidaşımın iftirasına yanıt vermek istiyorum. Türkiye'yi adada işgalcilikle suçladı. Kıbrıslı mevkidaşım karıştırıyor. Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Adası'nda işgal için bulunmuyor. Tam tersine, barış için bulunuyor ve bir kez daha çetelerin katliam yapmasını engellemek için bulunuyor. Çözümden yana olan taraf hep Türkiye oldu. Annan Planı'na hayır diyen Rum kesimiydi. Masayı deviren Rum kesimiydi. Ama ilginçtir, her fırsatta uluslararası toplantılarda şikayetçi olan da Rum kesimi. Bu, çözüm değil; çözümsüzlüğü istemek ve sürdürmektir. Tek dertleri, çözüm olmasın ve her fırsatta şikayetçi olalım anlayışıdır.

Değerli dostlar, uluslararası düzen bugün iki ağır sınavdan geçmektedir: Ukrayna'daki savaş ve Filistin'deki insani kriz. Kalıcı barış, uluslararası hukuk temelinde diplomasi kanallarını açık tutmak ve sivillerin güvenliğini önceliklendirmekle sağlanabilir. Parlamenterler olarak görevimiz diyaloğu desteklemek ve barış umudunu canlı tutmaktır. Oturum Başkanı Sayın John, açılış konuşmasında 7 Ekim Hamas saldırısını dile getirdi. Peki, Hamas saldırısını dile getiriyorsunuz da İsrail'in yıllardır sürdürdüğü saldırıları ve yaşattığı katliamları neden dile getirmiyorsunuz? İşte bu çifte standarttır. Dünya, bu çifte standart ortadan kalktığı zaman güzelleşecektir.

Bizim de görevimiz dünyayı kötülüklerden arındırmak, güzelleştirmektir. Gazze'de İsrail tarafından meydana getirilen ağır insani yıkım karşısında sivillerin korunması, insani yardıma kesintisiz erişimin sağlanması ve uluslararası insancıl hukuka saygı artık ertelenemez. İki devletli çözüm vizyonundan vazgeçilmemeli ve Filistin halkının meşru hakları açıkça, korkmadan savunulmalıdır. Çifte standart bırakılmalıdır. Bizler hem Ukrayna'da hem Filistin'de adil ve kalıcı barıştan yana olmalıyız. Görevimiz bu olmalıdır. Uluslararası toplantılarda bunlar dile getiriliyor ama maalesef AGİTPA bu konuda yeterli adımı atmıyor. Sadece bu toplantılarda konuşuluyor ama icraat yok. Vaat çok, icraat yok."