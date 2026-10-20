Erhürman ve Hristodulidis ara bölgede BM ofisinde saat 11.16'da buluştu - Son Dakika
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Erhürman ve Hristodulidis ara bölgede BM ofisinde saat 11.16'da buluştu

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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis'in BM İyi Niyet Misyon Ofisi'ndeki görüşmesi ara bölgede saat 11.16'da başladı. İki liderin Kıbrıs sorununa dair son gelişmeleri ve taraflar arasındaki temasları ele alması bekleniyor.

(LEFKOŞA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis, ara bölgede bir araya geldi. İki liderin BM İyi Niyet Misyon Ofisi'ndeki görüşmesi saat 11.16'da başladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis'in görüşmesi, ara bölgede saat 11.16'da başladı. İki liderin görüşmesi, Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Misyon Ofisi'nde gerçekleştiriliyor. Görüşmede Kıbrıs sorununa ilişkin son gelişmelerin ve iki taraf arasındaki temasların ele alınması bekleniyor.

Kaynak: ANKA
DiplomasiPolitikaKıbrısDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Erhürman ve Hristodulidis ara bölgede BM ofisinde saat 11.16'da buluştu - Son Dakika
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