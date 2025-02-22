11 Yıl Sonra Yeniden Yürümeye Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

11 Yıl Sonra Yeniden Yürümeye Başladı

Naze Ülgen, Adana'da yapılan başarılı ameliyatla 11 yıl süren yürüme engelini aşıp sağlığına kavuştu.

22.02.2025 16:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

11 yıldır yürüyemiyordu, Adana'da sağlığına kavuştu

Yanlış ameliyat ile hayatı kararan kadın, Adana'da yeniden ayağa kalktı

ADANA - Şanlıurfa'da yaşayan, 11 sene önce ise belinden fıtık ve kanalda darlık şikayetiyle ameliyat olan ancak bir türlü yürüme kabiliyetini kazanamayan 8 çocuk annesi, Adana'da olduğu ameliyat ile sağlığına kavuştu.

Şanlıurfa'da yaşayan 8 çocuk annesi 63 yaşındaki Naze Ülgen, 11 sene önce yürüme bozukluğu şikayetiyle hastaneye gitti. Belinde fıtık olduğu tespit edilen Ülgen, fıtık ve kanalda darlık ameliyatı oldu. Ancak bir türlü yürümesi düzelmeyen yaşlı kadın, bakıma muhtaç hale geldi.

11 yıldır çalmadık kapı bırakmayan Ülgen, en son Adana'da Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'e başvurdu. Geçtiğimiz ay ameliyat olan Ülgen, sağlığına kavuştu ve yürümeye başladı.

"Annem artık yürüyor"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Naze Ülgen'in kızı Hacire Şeyhanlıoğlu, "11 yıldır annem acı çekiyordu. Ağrılarından dolayı çalmadığımız kapı kalmadı. Annem yatalaktı, yatağından kalktığı zaman düşerdi, yürüyemezdi. Annemle oturup ağlardık, nereye gidersek gidelim 'olmaz, bu kadar olur' derlerdi. Annem Şanlıurfa'da 2 kere ameliyat oldu beline platinler takıldı, yanlış ameliyat yaptılar. Bugün hocamızın sayesinde annem ayakta, yürüyor. Hocamız anneme takılan platinleri değiştirdi, çok güzel bir ameliyat yaptı ve bu duruma geldi annem. Çok mutluyuz, Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

"Revizyon cerrahisiyle hastamız sağlığına kavuştu"

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise hastasını sağlığına kavuşturduğu için mutlu olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Hastamız bize geldiğinde radyolojik görüntülere baktık ve biz ameliyatını tekrar yeniden yaparak revizyon cerrahisi yaptık. Şuanda hastamız gayet iyi durumda. Burada sorunu tespit ettik, vidalarla ilgili düzeltmeyi yaptık, revizyon cerrahisini yaptıktan sonra da bugün hastanın ameliyattan sonraki 1.ayı, hasta dimdik şekilde ayakta duruyor. Geldiğinde kanepenin üzerinde uzanıyor, tekerlekli sandalyeden ayağa kalktığı anda yere yıkılıyordu, düşüyordu. Burada önemli olan hastanın öyküsünü dinlemek, radyolojik görüntülere bakmak."

Kaynak: İHA

Orhan Şen, Ameliyat, Hastane, Sağlık, Yaşam, Çocuk, Adana, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 11 Yıl Sonra Yeniden Yürümeye Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:50 Kulisler kaynıyor AK Parti’ye geçen Kürşad Zorlu, MKYK’ya seçildi Kulisler kaynıyor! AK Parti'ye geçen Kürşad Zorlu, MKYK'ya seçildi
22:11 Vatikan: Papa Franciscus’un durumu kritik Vatikan: Papa Franciscus'un durumu kritik
21:40 “İmamoğlu’nun diploması iptal edildi“ iddiasına CHP’den yanıt "İmamoğlu'nun diploması iptal edildi" iddiasına CHP'den yanıt
21:20 Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı Dev bankadan açıklama var Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı! Dev bankadan açıklama var
20:29 Ege Denizi’nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor Ege Denizi'nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor
09:49 Monaco, Al-Musrati’nin Opsiyonunu Kullanma Kararı Aldı Monaco, Al-Musrati'nin Opsiyonunu Kullanma Kararı Aldı
09:44 Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti
09:41 Trump Elon Musk’ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı
09:23 Beşiktaş’a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl’ün gol müziği olay oldu Beşiktaş'a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl'ün gol müziği olay oldu
08:55 Fatih Terim’den eşi Fulya Terim’e romantik doğum günü kutlaması Fatih Terim'den eşi Fulya Terim'e romantik doğum günü kutlaması
08:46 Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı
08:38 ’Çirkin Betty’nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti 'Çirkin Betty'nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti
08:37 Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı
08:05 Berke Özer’in transferiyle ilgili kritik hamle Berke Özer'in transferiyle ilgili kritik hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2025 23:08:34. #1.13#
SON DAKİKA: 11 Yıl Sonra Yeniden Yürümeye Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.