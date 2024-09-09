15 Bardak Suyla Hayatları Değişti - Son Dakika
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Sağlık

15 Bardak Suyla Hayatları Değişti

15 Bardak Suyla Hayatları Değişti

Sivas'ta yaşayan Şadiye Yeniceli ve Fatma Akkuş, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Toplum Sağlığı Merkezi'nden aldıkları ücretsiz hizmetle, yiyerek kilo verdi, paraları da ceplerinde kaldı.

09.09.2024 14:01
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15 bardak suyla hayatları değişti

Sivas'ta yaşayan Şadiye Yeniceli ve Fatma Akkuş, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Toplum Sağlığı Merkezi'nden aldıkları ücretsiz hizmetle, yiyerek kilo verdi, paraları da ceplerinde kaldı

SİVAS - Sivas'ta yaşayan Şadiye Yenice ve Fatma Akkuş, günde 15 bardak su içip kilo vererek adeta yeni bir hayata merhaba dediler.

Sivas'ta yaşayan Fatma Akkuş ve Şadiye Yeniceli aşırı kilo problemi nedeniyle zor günler geçirince kilo vermeye karar verdiler. Akkuş ve Yeniceli, Sağlık Bakanlığı Sivas Merkez İbn-i Sina Toplum Sağlığı Merkezi Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvurarak burada görev yapan Uzman Diyetisyen Ali Can Daşdemir ile görüştü. Diyetisyenlerinin düzenli beslenme ve günde 15 bardak su için tavsiyesi üzerine nefes almakta zorlanan ve yürüyemeyen Şadiye Yeniceli, 102 kilodan 85 kiloya düşerek sağlıklı yaşamına kavuştu. Benzer şekilde, bel fıtığı ile dizinde sıvı kaybı yaşayan ve ameliyat olma riskiyle karşı karşıya kalan Fatma Akkuş da 100 kilodan 80 kiloya inerek hem sağlığını korudu hem de yaşam kalitesini artırdı. Tamamen ücretsiz bir şekilde hizmet verdiklerini söyleyen Uzman Diyetisyen Alican Daşdemir, bu başarının ardında yatan en önemli faktörün dengeli beslenme olduğunu vurguladı. Daşdemir, "Biz burada hiçbir şeyi yasaklamıyoruz. Günlük yenilen yemekleri planlayıp sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam etmelerine yardımcı oluyoruz. Aynı şekilde evde yapılan tüm yemeklerle diyet yapılabileceğini göstermiş oluyoruz" dedi.

Günde 15 bardak su içerek 17 kilo verdi

Şadiye Yeniceli, günde 15 bardak su içtiğini söyleyerek, " Kilo nedeniyle yürüyemiyordum. Nefes dahi alamıyordum. Beni buraya aile hekimim yönlendirdi. Ali hocada ilgilendi. Kilomu verdim rahatladım. 102 kilodan 85 kiloya düştüm. Hocam liste verdi onu uyguladım. Günde 15 bardak su içtim. Ekmek, kızartma ve hamur işi yemedim. Hepsini hayatımdan çıkarttım. Kilo verdikten sonra nefes ve yürümem düzeldi" dedi.

Kilo verince hayatı değişti

Fatma Akkuş, kilo verince hayatının değiştiğini belirterek, " Dizimde sıvı kaybı vardı. Ali hocamdan çok memnunum. İyi kilo verdirdi. 100 kilodan 80 kiloya düştüm. Diyetlerde de sıkıntı olmadı. Günlük yaptığım yemeklerle diyet yaptım. Sadece porsiyon küçülttüm. Ekmek yemeği biraz kestim, suyu bol içtim. Bir senede 20 kilo verdim. Kilo verdikten sonra hayatımda güzel değişiklikler oldu. Yürüyemiyordum, şimdi yürüyebiliyorum. Önceden 5 metre yürüsem yarım saat oturmam lazımdı, bel fıtığından dolayı. Doktor 'acil ameliyat olman gerekiyor. Olmazsan felç olma durumun var. Kilo vermen gerek' dedi. Bende buraya geldim. Çok memnun kaldım. Kilo verince çok rahatladım. Ameliyat olmaktan vazgeçtim. Kilo verince beni tanımayanlar oldu" şeklinde konuştu.

"Hiçbir şeyi yasaklamıyoruz"

Uzman Diyetisyen Ali Can Daşdemir, diyette hiçbir şeyi yasaklamadıklarını ifade ederek, " Biz burada toplumda kilo problemi olan kişilere yardımcı olmaktayız. Kilo problemi toplumda sadece obezite anlamında düşünülüyor ama biz sadece bu konuda değil zayıflık çeken, kilo problemi çeken kişilere de yardımcı oluyoruz. Ücretsiz bir şekilde imkan sunuyoruz. Buraya gelen hastalarımız daha çok yeme davranış bozukluklarıyla geldiği için biz önce yemeklerini planlıyoruz. Yemek saatlerini düzenliyoruz. Daha sonra neyi nasıl ve ne kadar yemesi gerektiğini planlıyoruz. Biz burada hiçbir şeyi yasaklamıyoruz. Günlük yenilen yemekleri planlayıp sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam etmelerine yardımcı oluyoruz. Aynı şekilde evde yapılan tüm yemeklerle diyet yapılabileceğini göstermiş oluyoruz. Özel bir diyet yapmalarına, evde ki bütün malzemelerle bütün yemeklerle beraber yeterince ölçüde yenildiği zaman her türlü diyetin yapılabileceğini onlara öğretiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık 15 Bardak Suyla Hayatları Değişti - Son Dakika

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