15 Yıl Sonra Tüp Bebek Sevinci - Son Dakika
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Sağlık

15 Yıl Sonra Tüp Bebek Sevinci

Şanlıurfa'da Abdulkadir ve Hedle Olgun çifti, bebeklerine tedavi doktorunun adını verdi.

05.05.2025 14:59
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ŞANLIURFA'da 15 yıllık evliliklerinin ardından tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olan Abdulkadir (40) ve Hedle Olgun (37) çifti, dünyaya gelen erkek bebeklerine, tedavilerini yürüten doktorun adı olan 'Mert Ulaş' ismini verdi.

Kentte yaşayan ve uzun yıllardır çocuk sahibi olabilmek için çabalayan Hedle-Abdulkadir Olgun çifti, son olarak Harran Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mert Ulaş Barut'un gözetiminde yaklaşık 2 yıl süren tedavi sürecinin ardından ilk tüp bebek denemesinde başarı sağlandı. Tedavi süreci sonunda 38'inci haftada 2 kilo 930 gram ağırlığında sağlıklı bir erkek bebek dünyaya geldi. Çift, uzun yıllar sonra bekledikleri mutluluğu kendilerine yaşatan hekime minnettar olduklarını göstermek adına bebeklerine 'Mert Ulaş' adını verdi.

'KOLAY DEĞİLDİ, SABIR VE ÖZVERİYLE İLERLEDİK'

Tedavi sürecine ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Mert Ulaş Barut, sürecin kolay olmadığını ifade ederek, "15 yıldır çocuk sahibi olamayan çiftimiz, daha önce birçok merkezde tedavi denemişti. Hastanemize başvurmalarının ardından erkek infertilitesi tanısı koyduk. Multidisipliner ekibimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz ilk tüp bebek denemesi başarılı oldu. Bu süreç kolay değildi, hem aile hem de biz, büyük bir sabır ve özveriyle ilerledik. Her çiftin evlat sahibi olma umudunu kaybetmemesi gerektiğini bir kez daha gördük" dedi.

Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İdris Kırhan ise "Bu başarı sadece bir ailenin sevinci değil, aynı zamanda hastanemizin güçlü altyapısının ve ekibimizin yetkinliğinin bir göstergesidir. Bölge halkına umut olmaya devam ediyoruz. Olgun ailesini yürekten kutluyor, emeği geçen tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Sağlık, Yaşam, Çocuk, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 15 Yıl Sonra Tüp Bebek Sevinci - Son Dakika

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