16 Günlük Bebek Badem Şekerine Takıldı - Son Dakika
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Sağlık

16 Günlük Bebek Badem Şekerine Takıldı

16 Günlük Bebek Badem Şekerine Takıldı

Batman'da 16 günlük bebek, ağabeyinin badem şekeri nedeniyle yemek borusuna takıldı, operasyonla kurtarıldı.

05.05.2025 13:40
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BATMAN'da 16 günlük Muhammed Boran Tutar'ın, 4 yaşındaki ağabeyinin tadına bakması için ağzına bıraktığı badem şekeri, yemek borusuna takıldı. Badem şekeri, yapılan operasyonla çıkarıldı. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doktor Selim Özkaya, "İlk olarak Heimlich manevrası yapmışlar ama çıkaramamışlar. Genel anestezi altında hastamızın yemek borusunun ilk darlığında bulunan badem şekerini çıkardık" dedi.

Osman ve Mizgin Tutar'ın 3 çocuğundan 4 yaşındaki oğulları, 16 günlük kardeşi Muhammed Boran'ın tadına bakması için ağzına badem şekeri bıraktı. Durumu fark eden büyük kardeşi, bu sırada mutfakta bulaşık yıkayan annesi Mizgin'e haber verdi. Muhammed Boran'ın nefes alamadığını gören annesi, Heimlich manevrası uyguladı. Şekeri çıkaramayan Mizgin Tutar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muhammed Boran bebek, Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde, badem şekerinin bebeğin yemek borusuna takıldığı belirlendi. Salyasını dahi yutamayan Muhammed bebeğin yemek borusundaki badem şekeri, Çocuk Cerrahisi uzmanı doktor Selim Özkaya ve ekibinin operasyonuyla çıkarıldı.

Bu tarz olaylara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunan Doktor Özkaya, "16 günlük bebeğimizin ağzına, evde 4 yaşındaki ağabeyi badem şekeri koymuş. Sonrasında ağzından salyalar akması ve morarma şikayeti olmuş. Annesine haber vermişler. İlk olarak Heimlich manevrası yapmışlar ama çıkaramamışlar. Hastanemize başvurduklarında çocuk salyasını yutamıyordu. Biz görüntülemelerde de bu yuttuğu badem şekerinin yemek borusunda kaldığını tespit ettik ve hastamıza ameliyathanede işlem yaptık. Genel anestezi altında hastamızın yemek borusunun ilk darlığında bulunan badem şekerini çıkardık. Sonrasında hastamızı yeni doğan yoğun bakımda takip ettik. Herhangi bir sıkıntısı olmadı. Rahat uyandı. Şu an herhangi bir sıkıntısı yok. Solunumu rahat. Besleniyor. Taburcu olmasını planlamaktayız" dedi.

'BİR ŞEY YUTTUĞUNU DÜŞÜNÜYORSAK HEİMLİCH MANEVRASI YAPMALIYIZ'

Doktor Özkaya, bebeklerin çocuklarla yalnız bırakılmaması gerektiğini ifade ederek, "Bu vesileyle de aileleri bilgilendirmek adına şunu söyleyebilirim; bu şekilde evde bu tarz kazalar olabilir. Bizim hastamız şanslıydı, çünkü solunum yolunu tam tıkamamıştı ve hastaneye yetişebilmişti. Bu tarz yabancı cisim yutmalarda özellikle küçük bebeklerde çok sık karşılaştığımız bir durum değil. Bu yüzden aileleri bilinçlendirmek adına bu tarz büyük kardeşleri çocukların yanında yalnız bırakmamaları, özellikle bu tarz olayların yaşanmaması adına aileleri uyarmak istiyoruz. Aileler özellikle böyle bir durumla karşılaştıklarında ilk ağız bölgesine bakmaları lazım. Çünkü oyuncak parçası gibi cisimler görülebilir. Gördükleri gibi onu almaları lazım. Bir şey yuttuğunu düşünüyorsak Heimlich manevrası dediğimiz teknikle özellikle bu tarz bebeklerde göğsünü el üzerine yatırarak sırtına vurmamız lazım, baş aşağı. Yine de tabi bundan sonra da bir doktor muayenesi de önemli" diye konuştu.

'ÇOCUKLARINA HERKES DİKKAT ETSİN'

Doktor Özkaya ve ekibine teşekkür eden Osman Tutar ise şöyle konuştu:

"Tadı güzeldir diye kardeşinin ağzına da koymuş ve ablası bir an görmüş, bebeğin nefesi kesilmiş. Annesine haber vermiş. Koşmuş ve acilen hastaneye kaldırmak zorunda kaldık. Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne geldik hocamızın yanına. Allah razı olsun çok güzel bir müdahaleyle çıkardı. Çok teşekkür ederiz. Güzel ilgilendiler. Tavsiye ediyoruz ki, çocuklarına herkes dikkat etsin. Bir anlık dalgınlıkla ani şeyler olabiliyor."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık 16 Günlük Bebek Badem Şekerine Takıldı - Son Dakika

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