19 yaşındaki genç kızın safra kesesinden yumurta büyüklüğünde taş çıktı - Son Dakika
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Sağlık

19 yaşındaki genç kızın safra kesesinden yumurta büyüklüğünde taş çıktı

Edirne'de yaşayan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Nursu Menekşe, 10 yıldır safra kesesinde yumurta büyüklüğündeki taş ile yaşadı. Mide ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Menekşe'nin safra kesesinde 6 santimetre büyüklüğünde taş tespit edildi. Başarılı bir operasyon sonucu taş ameliyatla çıkarıldı ve Menekşe sağlığına kavuştu.

31.05.2024 20:45
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19 yaşındaki genç kızın safra kesesinden yumurta büyüklüğünde taş çıktı

10 yıldır safra kesesinde 6 santimetre büyüklüğündeki taşla yaşıyordu

EDİRNE - Edirne'de 19 yaşındaki genç kızın safra kesesinden devasa taş çıkarıldı. Yumurta büyüklüğündeki taş operasyonu yapan doktorları bile hayrete çevirdi.

Edirne'de yaşayan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Nursu Menekşe, 10 yıl safra kesesinde taşla yaşadı. 10 yıldır safra kesesinde yumurta büyüklüğündeki taş ile yaşayan genç kız, yaşadığı ağrılardan ameliyatla kurtuldu.

Mide ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran 19 yaşındaki Nursu Menekşe'nin safra kesesinde 6 santimetre büyüklüğünde taş tespit edildi. Ağrılarının artması sonrası Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi acil servise giden 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Nursu Menekşe, hastaneye yatırıldı. Tetkikleri yapıldı ve ardından ameliyata alındı. 4 saate yakın süren başarılı operasyon sonucu Menekşe'nin safra kesesinden ameliyatla 2,5 santimetre çapında ve 6 santimetre uzunluğunda taş kapalı (laparoskopik) ameliyatla çıkarıldı.

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Oğuzhan Alp Öztürk, başarılı bir operasyona imza attı. Safra kesesi taşını tespit eden Öztürk, 19 yaşındaki hastası Nursu Menekşe'yi laparoskopik cerrahi ile tedavi etti. Menekşe, yapılan operasyon sonrası sağlığına kavuştu.

"10 yıldan beri bu taşla beraber yaşıyorum"

10 yıldan beri bu taşla yaşadığını söyleyen Nursu Menekşe, son bir buçuk günde ağrılarının tuttuğunu ve daha önce herhangi bir ağrı yaşamadığını belirtti.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçirdiğini ve normal şartlarda yarım saat, kırk dakika süren bir ameliyat olması gerekirken, doktorunun bu taşı çıkarmak için 4 saat uğraştığını ve kendisini sağlığına kavuşturduğunu aktaran Menekşe, doktoru ve ekibine teşekkür etti.

Hastaneye geldiğinde karnının baya şiş olduğunu belirten Menekşe, ameliyat sonrası kendisini çok iyi hissettiğini ve hiçbir sıkıntı olmadığını aktardı.

"30 dakikalık ameliyat 4 saat sürdü"

Kızının küçük yaşta bu şikayetle hastalandığını ancak rahatsız etmediği için ertelediklerini söyleyen Anne Nursemin Menekşe, ani bir sancıyla hastaneye geldiklerini ve kızının gece 21.00'de ameliyata alındığını belirtti. Normalde 30 dakikada yapılan ameliyatın 4 saat sürdüğünü aktaran Anne Menekşe, taşın kapalı ameliyatla alındığını ve gece 01.00'de operasyonun tamamlanarak kızının sağlığına kavuşturulduğunu ifade etti.

Doktorları ve ekibine teşekkür eden Menekşe, bu kadar büyük bir taş çıkmasına hem kendisinin hem de herkesin çok şaşırdığını belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık 19 yaşındaki genç kızın safra kesesinden yumurta büyüklüğünde taş çıktı - Son Dakika

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