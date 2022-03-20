20 Mart günü koronavirüs nedeniyle 85 kişi vefat etti, 13 bin 81 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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20 Mart günü koronavirüs nedeniyle 85 kişi vefat etti, 13 bin 81 yeni vaka tespit edildi

20.03.2022 20:14

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 20 Mart'ta 13 bin 81 vaka tespit edildi. 85 kişi hayatını kaybetti. İyileşen hasta 14 bin 263 olurken toplam 262 bin 116 PCR testi yapıldı.

20 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 14 bin 263 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 85 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 14 bin 263 hasta taburcu olurken bugün 262 bin 116 test yapıldı.

Türkiye'de 20 Mart günü koronavirüs nedeniyle 85 kişi vefat etti, 13 bin 81 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,27 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,04 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,27 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 146 milyon 446 bin 575 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 927 BİN 949 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 753 bin 41 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 927 bin 949 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 479 bin 35 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 17 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 105 kişi hayatını kaybederken 17 bin 328 de yeni vaka tespit edilmişti.

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Son Dakika Sağlık 20 Mart günü koronavirüs nedeniyle 85 kişi vefat etti, 13 bin 81 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 20 Mart günü koronavirüs nedeniyle 85 kişi vefat etti, 13 bin 81 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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