20. SABDEK Genel Kurulu İnönü Üniversitesi'nde başladı, 21 Ekim'de sona erecek - Son Dakika
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20. SABDEK Genel Kurulu İnönü Üniversitesi'nde başladı, 21 Ekim'de sona erecek

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20. SABDEK Genel Kurulu İnönü Üniversitesi\'nde başladı, 21 Ekim\'de sona erecek
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İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde 20. SABDEK Genel Kurulu başladı. Türkiye genelinde 163 fakültede yaklaşık 6 bin 900 akademisyenin sağlık profesyoneli yetiştirdiği belirtilen toplantı, 21 Ekim'de sona erecek.

İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde 20. Sağlık Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi (SABDEK) Genel Kurul Toplantısı, Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı.

Toplantının açılış programına; İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sağlam, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuba Uçar, SABDEK Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bülent Elbasan, Atlas Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sınağ, SABDEK yürütme kurulu üyeleri, sağlık bilimleri alanında eğitim veren fakültelerin dekanları ve akademisyenler katıldı.

Saygı duruşu ev İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğba Uçar, fakültelerinin 30. kuruluş yılında bu köklü genel kurula ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyduklarını dile getirdi. Konuşmasında Uçar, "Bir ülkenin sağlık alanındaki gücü nitelikli insan kaynağına ve bilimsel bilgiyi toplum yararına dönüştürebilmesine dayanır. Sağlık Bilimleri Fakülteleri olarak yetiştirdiğimiz mezunlar ve ürettiğimiz bilgiyle sağlık hizmetlerinin geleceğini şekillendiriyoruz. 30. yılımızda hedefimiz bu birikimi daha yeni ihtiyaçlara cevap veren bir eğitim ve araştırma kapasitesine dönüştürmektir. Bu toplantıda toplumun değişen sağlık ihtiyaçları karşısında hangi alanlarda güçlenmemiz gerektiğini konuşacağız. Ortak sorumluluğumuz sağlık bilimleri eğitimini geleceğin ihtiyaçlarına hazırlamak, ortak başarımız ise bu eğitimin toplumun yaşamına kazandırdığı değer olacaktır" dedi.

"Sağlık eğitiminde kalite ve mesleki yetkinlik önemli"

SABDEK Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bülent Elbasan da Türkiye genelinde 163 fakültede yaklaşık 6 bin 900 akademisyenin sağlık profesyoneli yetiştirdiğini belirtti. Sağlık eğitiminde kalitenin önemine dikkat çeken Elbasan, "SABDEK'in 20. toplantısına ulaşması, kurumsal olgunluğumuzun ve ortak aklımızın en somut göstergesidir. Dünya Sağlık Örgütü 2030 yılına kadar 11 milyon sağlık çalışanı açığı öngörüyor ancak asıl kriz yetkinlik açığıdır. Kalite bir belge değil, bir mezunun hastanın ya da danışmanın yanında ne yapabildiğinin önemli bir ölçüsüdür. Yapay zeka sistemleri kliniğe giriyor ama görevimiz sadece algoritmayı kullanmayı öğretmek değil, algoritmayı sorgulamayı ve hastasını fark etmeyi öğretmektir. Hazırlayacağımız bu raporun en kısa sürede YÖK'e sunularak somut adımların takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.

"Kaliteyi kurum kültürüne dönüştürmeliyiz"

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat ise, İnönü Üniversitesinin 51 yıllık köklü tarihine ve sağlık alanındaki uluslararası başarılarına değindi. Geleceğin sağlık vizyonunun ağırlık merkezinin Sağlık Bilimleri Fakültelerine kayacağını belirten Rektör Akpolat, küresel ölçekte iyileştirme ihtiyacı duyan 2,4 milyar insanın bulunduğunu hatırlattı. Sağlık bilimleri eğitiminde sürdürülebilir gelişimin sağlanabilmesi için istihdam odaklı planlamanın gerekli olduğunu söyleyen Akpolat, "Artık sağlıkta ağırlık merkezinin 2035-2050 yıllarında Sağlık Bilimleri Fakültelerine kayması söz konusu olacaktır. Yaşlanan nüfus ve kronik hastalıkların yönetimi rehabilitasyon ihtiyacını ciddi şekilde artırıyor. Kontenjan doluluk oranları bizi yanıltabilir, istihdam odaklı bir analizin çok daha doğru olduğuna inanıyorum. Öğrencilerimizin klinik yeterliliği için 4. yılın 6+2 modeliyle işletmede mesleki eğitime dönmesini ve simülasyon merkezlerinin kurulmasını savunuyoruz. Kalite eğer bir kültüre dönüşmüyorsa bürokratik bir yük olarak algılanır. Bu yüzden kaliteyi mutlaka kurumlarımızda bir geleneğe dönüştürmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Güneş Açıkgöz ile Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hayri Akbudak tarafından müzik dinletisi sunuldu. Dinletinin ardından Doç. Dr. Mehmet Güneş Açıkgöz ve Doç. Dr. Hayri Akbudak'a teşekkür belgesi ve çiçek takdim edildi.

Toplantı daha sonra bilimsel oturumlarla devam etti. Prof. Dr. Bülent Elbasan'ın oturum başkanlığını yaptığı "2030'a Doğru Türk Yükseköğretim Yol Haritası" adlı bölümde Prof. Dr. Ali Sınağ bir sunum gerçekleştirdi.

Oturumun ardından Prof. Dr. Bülent Elbasan'a Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, Prof. Dr. Ali Sınağ'a ise Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sağlam tarafından teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi.

Türkiye'deki tüm Sağlık Bilimleri Fakültelerinin dekanlarını bir araya getirmesi bakımından büyük önem taşıyan toplantı, 21 Ekim'de sona erecek. Toplantıda sağlık bilimleri eğitiminin güncel sorunları ele alınacak ve Sağlık Bilimleri Fakültelerini ilgilendiren ortak konular istişare edilecek.

Kaynak: İHA
TürkiyeEğitimSağlıkSon Dakika

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