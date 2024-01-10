 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
26 yaşındaki İngiliz kadın, Türkiye'deki kalça kaldırma ameliyatı sonrası hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

26 yaşındaki İngiliz kadın, Türkiye'deki kalça kaldırma ameliyatı sonrası hayatını kaybetti

26 yaşındaki Britanyalı üç çocuk annesi Demi Agoglia, Türkiye'de yaptırdığı Brezilya popo kaldırma ameliyatı sonrası yaşamını yitirdi. Ameliyatın başarılı geçmesine rağmen, Agoglia, Manchester'a dönüş yolculuğunda göğüs ağrısı şikayeti ile hastaneye kaldırıldı. Ancak, yolda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olayın, ameliyat sonrası oluşan yağ embolisi nedeniyle gerçekleştiği düşünülüyor.

26 yaşındaki İngiliz kadın, Türkiye\'deki kalça kaldırma ameliyatı sonrası hayatını kaybetti
10.01.2024 - 10:14,  Güncelleme: 10:34
Abone Ol

Britanyalı üç çocuk annesi 26 yaşındaki Demi Agoglia, Türkiye'de yaptırdığı Brezilya popo kaldırma ameliyatının ardından geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Demi Agoglia, Manchester'a dönmeye hazırlandığı saatlerde göğüs ağrılarından şikayetçi oldu. Ailesi, Demi'nin İstanbul'daki klinikte kontrol muayenesi yapılması için geri döndüğünü ancak partneri Bradley Jones ile hastaneye giderken bir takside kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini söyledi.

Demi'nin, perşembe günü başarılı geçen ameliyatının ardından yağ embolisi nedeniyle kalp krizi geçirdiği düşünülüyor.

Kardeşi Carl, ailenin ve partnerin Demi'ye ameliyatı yaptırmaması için ikna etmeye çalıştıklarını fakat kendilerini dinlemediğini söyledi.Olayla ilgili ayrıntılı bilgilerin henüz gelmediğini belirtti.

Demi'nin genç yaşta kaybedilmesi üzerine ailesi ve arkadaşları,estetik ameliyat yapılmasının risklerine dikkat çekerek sosyal medyada başsağlığı mesajları paylaştılar.

26 yaşındaki İngiliz kadın, Türkiye'deki kalça kaldırma ameliyatı sonrası hayatını kaybetti
26 yaşındaki İngiliz kadın, Türkiye'deki kalça kaldırma ameliyatı sonrası hayatını kaybetti
26 yaşındaki İngiliz kadın, Türkiye'deki kalça kaldırma ameliyatı sonrası hayatını kaybetti
26 yaşındaki İngiliz kadın, Türkiye'deki kalça kaldırma ameliyatı sonrası hayatını kaybetti
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Sağlık
YORUMLAR

Britanya, Sağlık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 26 yaşındaki İngiliz kadın, Türkiye'deki kalça kaldırma ameliyatı sonrası hayatını kaybetti - Son Dakika


10:57
Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:44
Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:35
Peru, Ekvador'daki Olaylar Nedeniyle Kuzey Sınırında Acil Durum İlan Edecek Peru, Ekvador'daki Olaylar Nedeniyle Kuzey Sınırında Acil Durum İlan Edecek
10:10
Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti
09:59
Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu
09:55
Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler
09:39
Ekvador'da kaos tırmanıyor! Bazukayı kapan sokağa indi, polis çete üyelerinin peşine düştü Ekvador'da kaos tırmanıyor! Bazukayı kapan sokağa indi, polis çete üyelerinin peşine düştü
09:18
Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan pavyon dansının mimarı ortaya çıktı Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan pavyon dansının mimarı ortaya çıktı

Son Dakika
10:57 Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:44 Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:10 Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti
09:59 Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu
09:55 Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler
09:39 Ekvador'da kaos tırmanıyor! Bazukayı kapan sokağa indi, polis çete üyelerinin peşine düştü
09:18 Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan pavyon dansının mimarı ortaya çıktı
09:02 1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia
08:42 Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi
08:30 AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun vaadi, gazetecileri kızdırdı: Rüşvet olarak değerlendiriyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 11:21:05. #1.11#
SON DAKİKA: 26 yaşındaki İngiliz kadın, Türkiye'deki kalça kaldırma ameliyatı sonrası hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement