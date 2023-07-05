500 Bin Euro Değerindeki Amber, İspermeçet Balinasının Ölümüne Neden Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
500 Bin Euro Değerindeki Amber, İspermeçet Balinasının Ölümüne Neden Oldu

500 Bin Euro Değerindeki Amber, İspermeçet Balinasının Ölümüne Neden Oldu

05.07.2023 20:37

Kanarya Adaları merkezli Las Palmas Üniversitesi'nden bilim insanları, karaya cesedi vuran bir ispermeçet balinası üzerinde yaptıkları otopsi sonucunda balinanın ölümüne, içindeki 500 bin Euro değerinde olan amber kütlesinin sebep olduğunu açıkladı.

p> Kanarya Adaları merkezli Las Palmas Üniversitesi'nden bilim insanları, karaya cesedi vuran bir ispermeçet balinası üzerinde yaptıkları otopsi sonucunda balinanın ölümüne, içindeki 500 bin Euro değerinde olan amber kütlesinin sebep olduğunu açıkladı.

Las Palmas Üniversitesi'nden Adli Veterinerlik Patolojisi Bölümü Profesörü Dr Antonio Fernandez liderliğinde bir grup bilim insanı, cesedi karaya vuran bir ispermeçet balinasına yaptıkları otopsi sırasında, balinanın içinden 9.5 kiloluk son derece nadir bulunan amber çıkardı. Bilim insanları, piyasa değeri yaklaşık 500 bin Euro olan amberin, balinanın bağırsaklarında yırtılmaya neden olduğunu ve balinanın bu sebeple öldüğünü belirledi.

Prof. Dr. Antonio Fernandez 3 Temmuz'da yaptığı açıklamada, özellikle parfüm sektörü için son derece değerli bir hammadde olan amberin satılacağını ve La Palma Adası'nda 2021 yılında yanardağ patlamasında zarar gören kişilere bağışlanacağını ifade etti.PARFÜM SEKTÖRÜNÜN PAHALI HAMMADESİ AMBERİspermeçet balinaları büyük miktarlarda deniz canlısı ile beslenirler ancak bu deniz canlılarının bazı bölümleri, balinaların sindirim sistemi tarafından sindirilemez ve balinalar, bu katılaşmış ve amber adı verilen maddeyi kusarak sisteminden çıkartır.Ortalama olarak her yüz ispermeçet balinasından sadece biri amber ürettiği için amberler genelde denizde yüzerken keşfedilir. Bu sebeplerden dolayı son derece nadir bir şekilde elde edilen amber, kokusu ve içindeki alkolün parfümü kalıcı hale getirmesi sebeplerinden dolayı parfüm hammadesi olarak son derece değerlidir.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Kanarya Adaları, Otopsi, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 500 Bin Euro Değerindeki Amber, İspermeçet Balinasının Ölümüne Neden Oldu - Son Dakika


Son Dakika
20:53 Erdoğan ve Rutte, İsveç'teki Kuran saldırılarını görüştü
20:48 Hollanda Başbakanı Rutte ile görüşen Erdoğan'ın İsveç için kullandığı ifadeler dikkat çekti
20:22 Fransa'da Gösterilerde Binlerce Bina ve Okul Kundaklandı
20:18 Fransa'dan gerilimi tırmandıracak adım! Gösteriler kapsamında polise dron kullanma izni verildi
20:05 İmamoğlu'nun açtığı siteye ilk gün 32 bin 827 görüş ve öneri iletildi
20:01 İmamoğlu rakamları paylaştı! "İktidar İçin Değişim" sitesine ilk gün 32 bin 827 görüş ve öneri iletildi
18:41 Görüntü Malatya'dan! Depremde ağır hasar gören binayı attığı taşla yıktı
18:37 Görüntü Malatya'dan! Depremde ağır hasar gören binayı attığı taşla yıktı
18:11 Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı belli oldu! 4 yıllık sözleşme imzaladı
18:06 Son Dakika: Çağlar Söyüncü resmen Atletico Madrid'de
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2023 21:09:46. #1.13#
SON DAKİKA: 500 Bin Euro Değerindeki Amber, İspermeçet Balinasının Ölümüne Neden Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement