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ABD'li Kadın Çift Rahimde İki Bebek Bekliyor - Son Dakika

ABD'li Kadın Çift Rahimde İki Bebek Bekliyor

ABD'de yaşayan Kelsey Hatcher isimli bir kadın, doğuştan çift rahmi olduğunu ve nadir görülen bir hamilelikle her iki rahminde de kız bebek beklediğini duyurdu. Hatcher'ın doktoru, genç kadının iki rahminde iki ayrı bebeğe aynı anda hamile kalmasının milyonda bir olduğunu ifade etti.

ABD\'li Kadın Çift Rahimde İki Bebek Bekliyor
17.11.2023 12:11  - Güncelleme: 12:16

ABD'de yaşayan Kelsey Hatcher isimli bir kadın, doğuştan çift rahmi olduğunu ve nadir görülen bir hamilelikle her iki rahminde de kız bebek beklediğini duyurdu. Hatcher'ın doktoru, genç kadının iki rahminde iki ayrı bebeğe aynı anda hamile kalmasının milyonda bir olduğunu ifade etti.

ABD'nin Alabama eyaletinde yaşayan 32 yaşında, üç çocuk annesi Kelsey Hatcher, uterus didelphys veya iki uterus adı verilen nadir bir uterus anomalisiyle doğdu. Hatcher basına verdiği röportajda, geçen baharda hamile olduğunu öğrenene kadar böyle bir ihtimal olabileceğini bilmediğini ifade etti.

Önceki hamileliklerinde sadece tek bir rahminde bebek taşıyan Hatcher, bebeklerin ikiz mi olacağı konusunda henüz bir bilgi veremediklerini söyledi. Durumunu öğrendikten sonra hamileliğini ve sürecini paylaşmak için özel bir sosyal medya hesabı açan Hatcher, bir bağış kampanyası başlattı.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık ABD'li Kadın Çift Rahimde İki Bebek Bekliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'li Kadın Çift Rahimde İki Bebek Bekliyor - Son Dakika
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