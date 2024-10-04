Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti

Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti

İngiltere'de 28 yaşındaki hemşire Zoe Bell, NHS'de yoğun çalışma sonrası hastalandı. Acil serviste 12 saat bekletilen Bell, boğaz ağrısı ve konuşma zorluğuyla başvurmasına rağmen, durumunun ciddiyeti anlaşılamadı. Bekleme süresince kötüleşen Bell, kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti. Otopsi, ölüm nedenini septisemi ve akciğer hasarı olarak belirledi. Olay, İngiltere sağlık sistemindeki personel eksikliği ve aşırı yoğunluk sorunlarını yeniden gündeme getirdi, yetkilileri önlem almaya çağırdı.

04.10.2024 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

28 yaşındaki hemşire Zoe Bell'in ölümü, İngiltere'de sağlık sisteminin yaşadığı zorlukları gözler önüne serdi. Bell, Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) hastanelerinde yoğun bir çalışma döneminin ardından hastalanmış ve gittiği acil serviste saatlerce bekledikten sonra hayatını kaybetmişti.

Olay, 23 Aralık 2022'de Stoke Mandeville Hastanesi'nde yaşandı. Bell, boğaz ağrısı ve konuşma zorluğu şikayetiyle acile başvurdu. Erkek arkadaşı Phillip Ayres'in ifadesine göre, çift akşam 10'dan sonra hastaneye vardı ve Bell kısa süre sonra şiddetli göğüs ağrısı yaşamaya başladı.

Hemşireler Bell'i kontrol etmesine rağmen, durumunun ciddiyetini anlayamadılar. Gece boyunca bekleme alanında kalan Bell, kan öksürmeye başladı ve ağrıları arttı. Ancak yoğunluk nedeniyle yeterli ilgiyi göremedi.

Noel Arifesi sabahı saat 10'da nihayet bir doktor tarafından görülen Bell'in durumu hızla kötüleşti. Öğleden sonra yoğun bakıma alınan genç kadın, aynı akşam kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Otopsi sonuçları, Bell'in ölüm nedeninin stafilokok septisemisi, bronkopnömoni ve influenzaya bağlı akut akciğer hasarı olduğunu ortaya koydu.

Bell'in erkek arkadaşı Ayres, "Zoe NHS'yi iyileştirme hayalleri kuruyordu, ama sistemin eksiklikleri onun hayatına mal oldu," dedi.

Bu trajik olay, İngiltere'de sağlık sisteminin yaşadığı personel eksikliği ve aşırı yoğunluk sorunlarını tekrar gündeme getirdi. Soruşturma devam ederken, sağlık yetkilileri benzer olayların yaşanmaması için önlemler almaya çağrıldı.

Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti
Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti

Birleşik Krallık, Sağlık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Murat Çevre:
    Türkiye deki sağlık sistemini beğenmeyenlere duyurulur 10 6 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    ben gecen sene 8 gun bekletildim kirik ayakla. berbat bir sistemimiz var 3 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:52 Araştırma 39 ilde yapıldı Son seçim anketinde büyük sürprizler var Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
14:30 Mazhar Alanson’un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti Mazhar Alanson'un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti
14:28 İstanbul’un göbeğinde genç kıza tecavüz etmeye kalkışan 2 şahıs yeniden gözaltında İstanbul'un göbeğinde genç kıza tecavüz etmeye kalkışan 2 şahıs yeniden gözaltında
11:49 İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail’i yine vuracağız İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail'i yine vuracağız
10:28 2019’da İmamoğlu ve Yıldırım’a rakip olan Muhammet Ali Canca babasını öldürüp annesini yaraladı 2019'da İmamoğlu ve Yıldırım'a rakip olan Muhammet Ali Canca babasını öldürüp annesini yaraladı
23:53 Korkunç görüntüler geliyor İsrail savaş uçakları Batı Şeria’yı vurdu Korkunç görüntüler geliyor! İsrail savaş uçakları Batı Şeria'yı vurdu
23:48 Beşiktaş, Eintracht Frankfurt’a sahasında 3-1 yenildi Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a sahasında 3-1 yenildi
23:43 Fenerbahçe, Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Fenerbahçe, Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
23:02 Tekirdağ’da facianın eşiğinden dönüldü Tekirdağ'da facianın eşiğinden dönüldü
22:44 Okan Buruk’tan puan kaybı sonrası bomba itiraflar Okan Buruk'tan puan kaybı sonrası bomba itiraflar
22:17 Galatasaray’da büyük bir sorun patlak verdi Galatasaray'da büyük bir sorun patlak verdi
22:11 Tuzla’daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı Tuzla'daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 16:19:18. #1.12#
SON DAKİKA: Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement