Adana'da Sıcak Hava Yılan İsırma Vakalarını Artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Adana'da Sıcak Hava Yılan İsırma Vakalarını Artırıyor

Adana\'da Sıcak Hava Yılan İsırma Vakalarını Artırıyor

Adana'da aşırı sıcakların etkisiyle yılan ısırma vakaları artmaya başladı. Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, yılan ısırması durumunda doğru müdahalenin önemine dikkat çekerek, bölgeye soğuk uygulayıp sakin kalarak hastaneye gitmenin gerektiğini belirtti. Yılanları korkutmamak ve üzerlerine basmamak da insanları ısırma ihtimalini azaltıyor. Köse ayrıca, yılanların keskin kokulardan uzak durduğunu ve ev çevresine sarımsak, kükürt gibi şeyler koymanın faydalı olabileceğini söyledi.

29.06.2024 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADANA'da aşırı sıcakların etkisini göstermesiyle birlikte yılanlar daha çok görülmeye başlandı. Yılan ısırması durumunda doğru müdahalenin önemine vurgu yapan Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, "Isırılan yerin kesilmesi ve oradaki kanın emilerek boşaltılması doğru değil. Çünkü bunu yapan kişi ağzından zehri alabilir. Yapılacak şey, bölgeye soğuk kompleks uygulayıp kan dolaşımının hızlanmaması için olabildiğince sakin kalarak hastaneye gitmektir. Ayrıca yılanı korkutmazsak, üzerine basmaya çalışmazsak insanları ısırma ihtimali yok denecek kadar azdır" dedi.

Çukurova'da haziran ayının başında kavurucu sıcaklar etkisini göstermeye başladı. Kentte termometreler 46 dereceye kadar yükselirken nemle birlikte hissedilen sıcaklık 50 dereceyi aştı. Sıcağın etkisiyle kentte yılan ısırma vakaları da artış gösterdi. Yılan vakalarının artmasının bu hava şartlarında normal olduğunu dile getiren Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, uyarılarda bulundu.

'KESKİN KOKUDAN UZAK DURURLAR'

Yılanların keskin kokudan uzak durduğunu belirten Köse, "Yılanların geçtiği yerlere veya evimizin çevresine sarımsak, kükürt, kireç, naftalin gibi şeyler koyarsak faydası olabilir. Bahçeli evi olanlar da nohut ekebilirler çünkü nohut yapraklarının yılanları rahatsız ettiği konusunda bilgiler var. Evlerimizin duvarında delikler olmamalı. Kümes hayvanı besleyenlerin de yılan konusunda dikkatli olmaları gerekir. Çünkü bahçede hayvan beslendiğini fark eden yılanlar, orada gıda olabileceği hissiyatıyla ziyarette bulunabiliyorlar" diye konuştu.

'SOĞUKKANLI DAVRANMAK ÇOK ÖNEMLİ'

Yılan ısırılması durumunda müdahale konusunda halk arasında yanlış bilgiler olduğunu anlatan Köse, "Isırılan yerin kesilmesi ve oradaki kanın emilerek boşaltılması doğru değil. Çünkü bunu yapan kişi ağzından zehri alabilir. Yapılacak şey, bölgeye soğuk kompleks uygulayıp kan dolaşımının hızlanmaması için olabildiğince soğukkanlı kalarak hastaneye gitmektir. Ayrıca yılanı korkutmazsak, üzerine basmaya çalışmazsak insanları ısırma ihtimali yok denecek kadar azdır. Şişmeye tedbir amaçlı ısırılan el ve ayaklarımızda takı varsa bunları çıkarmalıyız. Isıran yılanın fotoğrafını çekebiliyorsak bunda fayda var. Çünkü hastanede yılanın türüne göre tedavi uygulanır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Adana, Hava Durumu, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Adana'da Sıcak Hava Yılan İsırma Vakalarını Artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:56 Sinan Oğan’dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, ’Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar’ dedi Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi
21:51 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı Polislere dava açılıyor Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı! Polislere dava açılıyor
20:58 İzmir’in 5 ilçesinde orman yangını Bakan Yumaklı bölgede İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede
20:44 Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti
19:30 Fahrettin Altun’un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi Fahrettin Altun'un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi
00:10 MİT Başkanı Kalın’dan Hamas lideriyle kritik görüşme MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme
22:32 ABD’nin ünlü gazetesi, Biden’a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil ABD'nin ünlü gazetesi, Biden'a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil
21:37 Antalya’da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti Antalya'da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti
21:09 İsviçre Euro 2024’ün ilk çeyrek finalisti oldu İsviçre Euro 2024'ün ilk çeyrek finalisti oldu
21:01 Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu
19:45 Vatandaşa “Asgari ücret yeterli mi“ diye soruldu Verilen yanıt hükümeti düşündürecek Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek
18:18 Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan, İstanbul’daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı
17:44 İmamoğlu, CHP’lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız İmamoğlu, CHP'lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız
17:13 Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 06:43:19. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da Sıcak Hava Yılan İsırma Vakalarını Artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement