Ağrı Eğitim Hastanesi'nde Yeni Başhekim - Son Dakika
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Ağrı Eğitim Hastanesi'nde Yeni Başhekim

Ağrı Eğitim Hastanesi\'nde Yeni Başhekim
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Dr. Burcu Özen Karabulut, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimliğine atandı.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başhekimlik görevine Dr. Öğr. Üyesi Burcu Özen Karabulut getirildi. Acil Tıp alanında akademik çalışmalar yürüten ve daha önce hastanede başhekim yardımcılığı görevini üstlenen Karabulut, 18 Ağustos 2026 itibarıyla yeni görevine başladı.

Ağrı Eğitim Hastanesi'nde Yeni Başhekim

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yönetim değişikliğine gidildi. Hastanenin başhekimlik görevine Dr. Öğr. Üyesi Burcu Özen Karabulut getirildi. Karabulut’un göreve başlamasıyla hastane yönetiminde yeni bir dönem başladı.

DR. ÖĞR. ÜYESİ BURCU ÖZEN KARABULUT, HASTANE YÖNETİMİNDE DAHA ÖNCE DE GÖREV ALDI

Acil Tıp alanında çalışmalarını sürdüren Dr. Öğr. Üyesi Burcu Özen Karabulut, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde daha önce başhekim yardımcılığı görevinde bulundu. Bu görevi sırasında hastanenin sağlık hizmetleri ve idari süreçlerinde görev alan Karabulut, böylece başhekimlik öncesinde hastanenin işleyişine ilişkin yönetim deneyimi kazandı.

Karabulut aynı zamanda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde akademik ve idari sorumluluklar üstlendi. Üniversitenin kurumsal kayıtlarında Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak yer alan Karabulut, fakülte bünyesindeki çeşitli kurul ve komisyonlarda da görev yaptı.

HASTANEDE, ACİL TIP ALANINDA AKADEMİK ÇALIŞMALARI BULUNUYOR

Dr. Öğr. Üyesi Burcu Özen Karabulut’un mesleki çalışmalarının önemli bölümünü Acil Tıp alanı oluşturuyor. Bilimsel yayınları bulunan Karabulut; acil servise başvuran hastalar, travmalar ve farklı klinik tablolar üzerine akademik çalışmalarda yer aldı. Akademik faaliyetlerinin yanı sıra tıp eğitimi ve sağlık hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin idari görevler de üstlendi.Hastanede, Acil Tıp Alanında Akademik Çalışmaları Bulunuyor

Dr. Öğr. Üyesi Burcu Özen Karabulut’un mesleki çalışmalarının önemli bölümünü Acil Tıp alanı oluşturuyor. Bilimsel yayınları bulunan Karabulut; acil servise başvuran hastalar, travmalar ve farklı klinik tablolar üzerine akademik çalışmalarda yer aldı. Akademik faaliyetlerinin yanı sıra tıp eğitimi ve sağlık hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin idari görevler de üstlendi.

Üniversite bünyesinde eğitim-öğretim, ölçme ve değerlendirme, sürekli tıp eğitimi, akademik çalışmalar ve yayın faaliyetleriyle bağlantılı çeşitli süreçlerde sorumluluk alan Karabulut, akademisyen ve sağlık yöneticisi kimliğiyle çalışmalarını sürdürdü.

DR. ÖĞR. ÜYESİ BURCU ÖZEN KARABULUT 18 AĞUSTOS İTİBARIYLA GÖREVİNE BAŞLADI

Dr. Öğr. Üyesi Burcu Özen Karabulut’un başhekim olarak göreve başlamasıyla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yeni yönetim dönemi de resmen başlamış oldu.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ağrı Eğitim Hastanesi'nde Yeni Başhekim - Son Dakika

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