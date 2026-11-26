Ağrı'nın Patnos ilçesinde 75 yaşındaki Mehmet Ali Öztürk'ün üçüncü parmağında oluşan ciddi doku kaybı, iki aşamalı bir operasyonla giderildi. Yaklaşık üç hafta avuç içine dikili duran parmak, ikinci ameliyatla tekrar ayrılarak doğal yerine getirildi.

Patnos Devlet Hastanesi'nde yapılan başarılı cerrahi müdahale dikkat çekti. Üçüncü parmağının uç kısmında (distal falanks) ciddi doku kaybı oluşan Mehmet Ali Öztürk'ün parmağı, uygulanan özel cerrahi yöntemle yeniden yapılandırıldı.

Hastanın muayene ve değerlendirmelerinin ardından, parmağın fonksiyonunu ve olabildiğince doğal yapısını korumak amacıyla tenar flep yöntemiyle rekonstrüksiyon yapılmasına karar verildi.

Operatör Doktor Mevlüthan Büyük tarafından gerçekleştirilen ameliyatın ilk aşamasında, doku kaybının onarılması için hastanın yaralı parmağı avuç içine dikildi. Parmak yaklaşık üç hafta avuç içine bağlı şekilde tutularak doku iyileşmesinin tamamlanması beklendi.

İyileşme sürecinin tamamlanmasının ardından yapılan ikinci operasyonla parmak, avuç içinden ayrılarak yeniden doğal yerine kazandırıldı. Böylelikle iki aşamalı cerrahi müdahale sayesinde parmağın hem dokusunun hem de fonksiyonunun korunması amaçlandı.

Mehmet Ali Öztürk'ten doktoruna ve hastane çalışanlarına teşekkür

75 yaşındaki Mehmet Ali Öztürk, geçirdiği tedavi sürecine dair memnuniyetini ifade etti. Hastaneye ilk başvurduğunda böyle bir ameliyatın yapılacağını öngörmediğini dile getiren Öztürk, Operatör Doktor Mevlüthan Büyük ile görüşmesinin ardından gerçekleştirilecek operasyon konusunda kendisine bilgi verildiğini belirtti.

Öztürk, ameliyat sırasında doktorunun kendisine büyük destek verdiğini ifade ederek operasyonun tahmin ettiğinden daha rahat geçtiğini aktardı. Tedavi boyunca gösterilen ilgi ve alakadan memnun kaldığını dile getiren Öztürk, başta Operatör Doktor Mevlüthan Büyük olmak üzere bütün hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Bölge halkı için önemli bir kazanım

Patnos Devlet Hastanesi'nde bu tür ileri düzey rekonstrüktif cerrahi işlemlerin yapılabilmesi, bölge halkı bakımından önemli bir sağlık hizmeti olarak dikkat çekiyor.

Bu tür operasyonlar sayesinde, uygun vakalarda hastaların başka illerdeki ileri merkezlere sevk edilmesine gerek kalmıyor; ihtiyaç duydukları cerrahi tedavileri kendi bölgelerinde alabilmeleri mümkün hale geliyor.

Gerçekleştirilen başarılı operasyon, Patnos Devlet Hastanesi'nin sağlık alanındaki cerrahi hizmet kapasitesini de ortaya koydu.