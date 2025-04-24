Ağrı Pilinde Umut Tacirliğine Karşı Uyarı

Profesörler ağrı pilinde umut tacirliği yapanlara karşı uyardı: "Felçlileri yürütüyoruz, koşturuyoruz gibi durumlar söz konusu değil"

SAMSUN - Algoloji uzmanı doktorlar Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde bir araya geldi. Ağrı pilinde umut tacirliği yapanlara karşı vatandaşlara ve sivil toplum kuruluşlarına seslenen doktorlar, ağrı pilinin felci hastaları yürüme, koşturma veya fiziksel kapasitelerini arttırmak gibi bir durum söz konusu olmadığına dikkat çekti.

Türk Algoloji Ağrı Derneği ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı iş birliğiyle OMÜ Tıp Fakültesi'nde bir toplantı düzenlendi. Toplantıda ağrı piliyle ilgili yanlış algıları düzeltmek ve farkındalığı arttırmak için mesajlar verildi. Toplantıda ayrıca OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Danacı, OMÜ Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Ünsal Özgen, OMÜ Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı Kurucu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Güldoğuş, OMÜ Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Dr. Bora Uzuner, OMÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Algoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Kurçaloğlu, OMÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Algoloji Bilim Dalı yandal uzmanlık öğrencisi Uzm. Dr. Pınar Uzun' da konuşma sunum yaptı.

"Hasta yürütülmesi veyahut eski fiziksel kapasitesi kavuşturulması söz konusu değildir"

Ağrı pilinin kullanımıyla ilgili konuşan Türk Algoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gül Köknel Talu, "Ağrı pili kronik hastası olan hastalar bir tedavi seçeneğiydi. Ancak bu tedavi seçeneğine ulaşmak için hastanın çok iyi değerlendirilmesi, diğer uygulanabilecek yöntemlerin uygulanmış olması ve bu uygulama sonucunda başarısızlık elde edilmiş olması çok önemlidir. Çünkü ilk olarak uygulanabilecek bir yöntem değildir. Oldukça komplike ve maliyetli bir yöntemdir. Bu nedenle bütün tedavi basamaklarının doğru bir şekilde uygulanması, yetersiz kalındığında bu sistemin gündeme getirilmesi gerekmektedir. Bunun dışında fonksiyonel bazlı problemlerde, Parkinson hastalarında, hareket bozukluklarında, idrar, gaita tutamayanlarda fonksiyonel olarak bir etkinliği bulunan yöntemdir. Bugün burada toplanmamızın en önemli nedenlerinden biri bir umut olan yöntemin umut tacirliği olarak kullanılmasına bir farkındalık oluşturmaktır. Omurga felci hastalarda bu yöntemin uygulanarak yürüme veya fiziksel kapasitelerini arttırmak gibi bir durum söz konusu değildir. Belirli nöropatik ağrılarından bu etkili olabilir ancak, dışarıda gördüğümüz, üzülerek izlediğimiz bu yöntemin uygulanarak hasta yürütülmesi veyahut eski fiziksel kapasitesi kavuşturulması söz konusu değildir" dedi.

"Bu hem umut tacirliğidir hem de maddi kayıplara neden oluyor"

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Algoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatih Özkan, " Üniversite yaptığımız program aslında bir sosyal sorumluluk projesidir. Biz ağrı pillerini kim için takıyoruz? Ne için takıyoruz? Doğru işlem nedir? Onları anlatmaya çalışıyoruz. Bizi dernek olarak ya da algologlar olarak ilgilendirmeyen bir takım spekülatif konuşmaların önüne geçmeye çalışıyoruz. Hastalarımızın mağdur olmaması, maddi ve manevi kayıplara uğramaması ve bu konuda sivil toplum örgütlerine farkındalık oluşturmak için bu toplantı gerçekleşti. Ağrı pilini farklı amaçlarla kullanmak bizim için söz konusu değil. Kronik ağrılar dediğimiz geçmeyen ağrılarda hastanın ağrısını geçirmek ağrısıyla kullanıyoruz. Hastada önemli nörolojik kayıplar oluşmuşsa hastaya herhangi bir şekilde bunları uygulamıyoruz. Ağrı için uyguladığımızda gerçekten önemli oranda fayda görüyoruz. Hastalarımızın hayatlarını mümkün olan en ağrısız şekilde geçirmesini sağlıyoruz. Felçlileri yürütüyoruz, koşturuyoruz, her türlü travmayı, nörolojik hasarı engelliyoruz gibi durumlar söz konusu değil. Bu hem umut tacirliğidir hem de maddi kayıplara neden oluyor. Kişi böyle bir sonuç karşısında her şeyini verebilecek pozisyona geliyor. Kesinlikle bu konuda toplumumuzu, sivil toplum örgütlerini göreve davet ediyoruz" diye konuştu.

Ağrı pili kullanan hastalar: Konforumuz arttı, uyku uyuyoruz

Ağrı pili kullanan Abdullah Koç, "Uzun yıllardır belirli bir rahatsızlığımdan ötürü aşırı ağrılarım vardı. Bunlar çekilmez bir hal almıştı. Her türlü ilacı, araç ve gereci kullanmam sonucu ağrılarım geçmeyince Hollanda'da doktorum böyle bir sistem olduğundan bahsetti. Bunun üzerinde ben bu sistemle tanıştım. Kişinin istemesi lazım. 2 haftalık bir deneme dönemi var. Bu deneme döneminde vücutla uyum sağlarsa rahat ediyorsun. Şu anda ben en yeni sisteme sahibim. Bu sistem beyne ağrıyı vermiyor. Ağrı 7/24 benimle beraber ama çok aşağılardadır. Bir dağ düşünün ben dağın zirvesindeyim ağrı dağın eteklerindedir. Bazı anlarda kapatmam gerekiyor. Kapattığım zaman ortalıkta yanardağına dönüşüyor" şeklinde konuştu.

Ağrı pili kullanan Hüseyin Koç, "Bel fıtığı nüksetti. Farklı tedaviler uygulandı. Fizik tedavi uygulandı. Belden bir iğne uygulaması yapıldı. Randuman alamadık. Ameliyat olamaya karar verdik. Bu sefer ameliyata girdik. Kalp yetersizliği olduğu için ameliyata dayanamayacağımız ortaya çıktı. Ameliyattan dışarıyla alındık. Kurula girdik. Kurul bize pil takılmasına karar verdi. Pil 15 gün denendi ve randıman verdi. Ağrılarım dindi. Konforum arttı. Uyku uymaya başladım. Şükür olsun 5 yıldır normal hayatımdan hiçbir eksiğim yok" ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Danacı, OMÜ Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Ünsal Özgen, OMÜ Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı Kurucu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Güldoğuş, OMÜ Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Dr. Bora Uzuner, OMÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Algoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Kurçaloğlu, OMÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Algoloji Bilim Dalı yandal uzmanlık öğrencisi Uzm. Dr. Pınar Uzun' da konuşma ve sunum yaptı. Toplantıya Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı ve Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi de katıldı.