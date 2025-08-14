Ahmed'in Zorlu Hayatı - Son Dakika
Sağlık

Ahmed'in Zorlu Hayatı

Ahmed\'in Zorlu Hayatı
14.08.2025 11:17
İsrail saldırısında ailesini kaybeden 4 yaşındaki Ahmed'in durumu kritik, tedavi imkanı yok.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir çadırda ailesiyle yaşayan 4 yaşındaki Ahmed Ebu Sahlul, İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda hem yetim ve öksüz kaldı hem de vücudunda ağır yanıklar oluştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 61 binin üzerinde Filistinli öldü, 154 bini aşkın kişi de yaralandı.

Minik Ahmed'in hayatı da ay başında İsrail ordusunun çadırlarına düzenlediği saldırıyla değişti. Dronla düzenlenen saldırıda anne ve babasını kaybeden Ahmed'in sağ eli, sol kolu, yüzü ve başında derin yanıklar oluştu. Sırtına da şarapneller isabet etti.

Çocuk yaşta, kardeşlerine anne ve babalık edecek

Aileden geriye kalan yetim çocukların yükümlülüğünü 15 yaşındaki ablaları Şahid Ebu Sahlul üstlendi.

Kardeşlerine hem anne hem de baba olmanın yükü altında ezilen abla Şahid, "Onların sorumluluklarını nasıl üsteleneceğimi bilmiyorum. Şu an onların geleceklerini değil karınlarını nasıl doyuracağımı düşünüyorum. Çadıra döndüğümüzde sıcakta nasıl yaşayacağımızı bilmiyoruz." diye konuştu.

Ablası, minik Ahmed'in dışarıda tedavi olmasını istiyor

7 kardeş olduklarını ve hepsinin yaralandığı ve iyileştiğini ancak Ahmed'in ciddi yanıkları olduğu için iyileşemediğini aktaran Şahid, "Sınır kapıları kapalı olduğu için ilaç, merhem, sargı bezi, gıda hiçbir şey yok. Kardeşimin iyileşmesi uzun sürecek çünkü yanık hemen iyileşmiyor. Birisinin kardeşimi dışarı çıkarmasını istiyorum. Ona yiyecek ve ilaç temin etmesini, iyileşip eskisi gibi bizimle konuşmasını istiyorum." dedi.

?- İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bilançosu ağırlaşıyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 722 Filistinli hayatını kaybetti, 154 bin 525 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 10 bin 201 kişi yaşamını yitirdi, 42 bin 484 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1859'a, yaralıların sayısı da 13 bin 594'e çıktı.

Açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle ise şu ana kadar 106'sı çocuk, 235 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Sağlık, İsrail, Hukuk, gazze, Dünya, Baba, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ahmed'in Zorlu Hayatı - Son Dakika

