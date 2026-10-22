Akdeniz Üniversitesi\'nde 330 tıp öğrencisi beyaz önlük giyerek hekimliğe adım attı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde geleneksel "Beyaz Önlük Giyme Töreni" büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Törende, 330 öğrenci beyaz önlüklerini giyerek hekimliğe ilk adımlarını attı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, hekimlik mesleğinin yalnızca biyolojik bir iyileştirme süreci değil; empati, etik ve insan odaklı bir yaklaşım gerektirdiğini vurguladı. Konuşmasına "Bir insanın hayatındaki en önemli organ hangisidir?" sorusuyla başlayan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, transplantasyon ve plastik cerrahi tecrübelerinden örnekler verdi. Rektör Özkan, "Bazen en önemli organ bağışlanan bir organdır; bazen de aynaya yeniden bakabilme cesaretidir. Ancak bir rektör olarak söylemeliyim ki, bazen bir insanın hayatını değiştiren şey, karşısındaki hekimin nasıl bir insan olduğudur." ifadelerini kullandı.

"Beyaz önlük bir sorumluluk"

Beyaz önlüğün bir ayrıcalık değil, büyük bir sorumluluk ve emanet taşıdığını belirten Rektör Özkan, öğrencilere meslek hayatları boyunca şu üç cümleyi asla unutmamalarını tavsiye etti: "Bilmiyorum. Yardımınıza ihtiyacım var. Bir kez daha kontrol edelim." Tıpta kibrin bir güvenlik sorunu oluşturabileceğinin dikkat çeken Rektör Özkan, iyi hekimin her şeyi bilen değil, bilmediğini fark edebilen ve hastası için egosundan vazgeçebilen kişi olduğunu belirtti.

"İlk tıp başarılarının dünya çapındaki etkisi"

Akdeniz Üniversitesi'nin organ nakli ve rekonstrüktif cerrahi alanındaki tarihi başarılarına değinen Rektör Prof. Dr. Özkan; Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibiyle birlikte imza attıkları Türkiye'nin ilk çift kol nakli, dünyanın ilk başarılı kadavradan rahim nakli ve Türkiye'nin ilk yüz nakli süreçlerini hatırlattı. Geçen hafta Brezilya'daki uluslararası rahim nakli toplantısına katıldığını ifade eden Rektör Özkan, Antalya'da yıllar önce yapılan ameliyatların bugün dünya tıp literatürüne yön vermesinden ve uluslararası bilim insanları tarafından ilgiyle takip edilmesinden gurur duyduklarını aktardı.

"Sağlıkta ileri teknolojiler: CAR-T ve hücresel tedavi müjdesi"

Üniversitenin altyapı ve araştırma imkanlarına yönelik önemli gelişmeleri de paylaşan Rektör Özkan, uzun süredir atıl durumda olan Morfoloji Binası'nın tamamlandığını ve çok yakında açılışının yapılacağını müjdeledi. Ayrıca İleri Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde Türkiye'de üniversite temelli ilk CAR-T ve Hücresel Tedaviler Üretim Merkezi'ni kurduklarını belirten Rektör Özkan, bağışıklık hücrelerinin kanserle mücadele için yeniden programlandığı bu ileri teknoloji sayesinde özellikle kan kanseri hastalarına yeni tedavi seçenekleri sunulduğunu ifade etti.

"Teknolojiyi insanlığa sunan hekimler olun"

Yapay zeka, robotik cerrahi ve genetik bilimlerin tıbbı hızla değiştirdiği bir çağa girildiğini hatırlatan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, hekim adaylarına şu tavsiyelerde bulundu: "Yapay zeka riskleri hesaplayabilir ancak hangi insani ve etik değerleri koruyacağınıza siz karar verirsiniz. Geleceğin başarılı hekimi teknolojiyle yarışan değil, teknolojiyi insanlığın hizmetine sunabilen hekim olacaktır. Bu yüzden yalnız anatomi değil, insanı da öğrenin. Bilim neyin mümkün olduğunu söyler, etik neyin doğru olduğunu sorgulatır, vicdan ise insanı unutmamanızı sağlar."

"Önlüğünüz beyaz, vicdanınız daima açık kalsın"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceği gençlere emanet ettiğini hatırlatarak konuşmasını sonlandıran Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, öğrencilere, ailelere ve öğretim üyelerine teşekkür ederek "Geride yalnızca başarılı ameliyatlar veya akademik unvanlar değil; size güvenmiş insanların minnetini ve insanlığınızdan ödün vermeden hekimlik yapmış olmanın huzurunu bırakmanızı diliyorum. Önlüğünüz beyaz kalsın, bilginiz derinleşsin, vicdanınız hiçbir zaman körelmesin. Aramıza hoş geldiniz" dedi.

Derece yapanlara burs

Konuşmasının ardından Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türkiye 658. olarak Tıp Fakültesini tercih eden Elif Küçük ve Türkiye 1235. olan Eylül Duran'a başarı bursu takdim ederek beyaz önlüklerini giydirdi.Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yeşim Şenol ise Tıp Fakültesi olarak yaptıkları başarılı çalışmalardan bahsetti. Dekan Şenol, dereceye girenlere verilen bursların yanı sıra birçok öğretim üyesinin de öğrencilerin eğitim hayatlarına burslar sağlandığını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonunda düzenlenen törene Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli ve İleri Sağlık Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yeşim Şenol, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Tören öğretim üyelerinin öğrencilere beyaz önlüklerini giydirmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.