Akdeniz Üniversitesi'nde Kalp Nakli Rekoru - Son Dakika
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Sağlık

Akdeniz Üniversitesi'nde Kalp Nakli Rekoru

Akdeniz Üniversitesi\'nde Kalp Nakli Rekoru
16.06.2025 10:39
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AÜ'de yılın ilk yarısında 7 kalp nakli gerçekleştirildi, organ bağışı duyarlılığı artıyor.

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi'nde yılın ilk 6 ayında 7 kalp nakli yapıldı. AÜ Tıp Fakültesi Organ Nakli Sorumlu Cerrahı Prof. Dr. Cengiz Türkay, "Sağlık Bakanlığımızın şu anki listesinde kalp bekleyen hasta sayısı ortalama 1500 iken, merkezimizde 400'e yakın hasta beklemekte" dedi.

Antalya'da kurulduğu günden bugüne 7 bine yakın organ nakli ile birçok insana yeni hayat şansı sunulan AÜ Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi'nde, geçen yıllara göre kalp nakil sayısında rekor artış yaşanıyor. Son dönemde duyarlılığının artması ve yapılan nakillerle hayatların kurtulması, farkındalığın artmasını sağlıyor. Artan organ bağışı, son dönemde kalp nakillerinde de artış getirdi. Türkiye geneli verilerine göre bu yıl 6 aylık dönemde 20 kalp nakli yapılırken, bunlardan 7'si Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleşti.

KALP YETMEZİ HASTA SAYISI 1 MİLYONU AŞIYOR

Kalp nakli programının ilk olarak 1998 yılında başladığını açıklayan AÜ Tıp Fakültesi Organ Nakli Sorumlu Cerrahı Prof. Dr. Cengiz Türkay, takip eden süreçte bugüne kadar yapılan kalp nakli sayısının 131'e ulaştığını söyledi. Yılda ortalama 7- 8 kalp nakli uygulanabildiğini belirten Prof. Dr. Türkay, "Halbuki kalp yetmezliği dünyanın en önemli hastalıklarından ya da ölüme neden olan hastalıklarından biri. Ülkemizde şu anda 800 bin ile 1 milyon 200 bin arasında kalp yetmezliği hastası var. Sağlık Bakanlığımızın şu anki listesinde kalp bekleyen hasta sayısı ortalama 1500 iken merkezimizde 400'e yakın hasta beklemekte" diye konuştu.

931 BEYİN ÖLÜMÜNDEN 200'Ü ORGAN BAĞIŞLADI

Türkiye'de yılda 40- 45 hastaya kalp nakli yapılabildiğini dile getiren Prof. Dr. Cengiz Türkay, "Medyada organ bağışına yönelik dikkati çekmelerin ardından bu sayının daha da artacağını, önümüzdeki yıllar içinde göreceğimizi düşünüyoruz. Çünkü ilk 6 ayda, 1 yılda yaptığımız 7- 8 kalp naklinin sayısına ulaşmış bulunuyoruz. Halkımızı organ bağışı konusunda daha da bilgilendirmeye ve konuya dikkati çekmeye devam etmemiz gerekiyor. Çünkü 2025 yılında bildirilen 931 civarında beyin ölümünden ancak ortalama 200'e yakını organ bağışı için onay vermiş durumda. Sağlık Bakanlığı'nın son dönemde ambulans uçakla veya helikopterle organ getirilmesine verdiği destek ve merkezimizin de bu konuda ayrıntılı hazırlıklar içerisinde var olmaya devam etmesi, önümüzdeki süreçte kalp nakli konusunda bizi çok daha fazla hastaya tedavi vereceğimiz yönünde umutlandırmakta" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Akdeniz Üniversitesi'nde Kalp Nakli Rekoru - Son Dakika

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