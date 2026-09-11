Alanya'da 32 haftalık 1 kilo 600 gram doğan bebek 2 ay sonra sağlığına kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alanya'da 32 haftalık 1 kilo 600 gram doğan bebek 2 ay sonra sağlığına kavuştu

Alanya\'da 32 haftalık 1 kilo 600 gram doğan bebek 2 ay sonra sağlığına kavuştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde 32 haftalık ve 1 kilo 600 gram ağırlığında dünyaya gelen bir bebek, doğuştan ince bağırsak tıkanıklığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından yaklaşık 2 ay boyunca hastanenin Yenidoğan Ünitesi'nde tedavi gördü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 32 haftalık ve 1 kilo 600 gram ağırlığında dünyaya gelen Avad bebek, doğuştan ince bağırsak tıkanıklığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından yaklaşık 2 ay boyunca Yenidoğan Ünitesi'nde tedavi gördü. Prematüreliğe bağlı riskleri de geride bırakan bebek, sağlık ekiplerinin titiz takibi sonucu sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 32 haftalık dünyaya gelen Avad bebeğin doğum sonrası yapılan değerlendirmelerinde, ince bağırsakta doğuştan tıkanıklık olduğu belirlendi. Jejunal atrezi tanısı konulan bebek, hastanenin Çocuk Cerrahisi hekimleri Dr. Öğretim Üyesi Op. Dr. İsmail Özmen ve Op. Dr. Gizem Özdemir Kenar tarafından ameliyat edildi. Başarılı operasyonun ardından Yenidoğan Ünitesi'nde yakın takibe alınan Avad bebek, süreç içerisinde kusma, gaita çıkarma ve beslenme sorunlarıyla mücadele etti. Prematüre olması nedeniyle oluşabilecek riskler de göz önünde bulundurularak tedavisi multidisipliner bir ekiple sürdürülen bebek, yaklaşık 2 ayın sonunda sağlığına kavuştu.

"Bilimsel veriler ışığında bebeğimizin yanında olduk"

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Yenidoğan Ünitesi Sorumlu Hekimi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. Birgül Livaoğlu Say, Avad bebeğin tedavi sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bebeğin hem prematüre olması hem de doğuştan bağırsak rahatsızlığı bulunması nedeniyle çok yönlü takip gerektiğini belirten Prof. Dr. Say, "Bin 600 gram ağırlığında ve 32 haftalık dünyaya gelen bebeğimizde, doğum sonrası jejunal atrezi adı verilen ince bağırsak tıkanıklığı tespit edildi. Çocuk Cerrahisi Uzmanlarımız Dr. Öğretim Üyesi Op. Dr. İsmail Özmen ve Op. Dr. Gizem Özdemir Kenar tarafından başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Ameliyat sonrasında yaşanan kusma, gaita çıkarma ve beslenme sorunları ile prematüreliğe bağlı riskleri deneyimli sağlık ekibimizle birlikte yakından takip ettik. Bilimsel veriler ışığında yürüttüğümüz tedavi sürecinin sonunda bebeğimizi sağlıklı bir şekilde taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

3. basamak yenidoğan hizmeti veriliyor

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Ünitesi'nin ileri riskli bebeklerin takip ve tedavisinde önemli bir merkez olduğunu ifade eden Prof. Dr. Say, ünitenin 3. basamak yenidoğan hizmeti sunduğunu belirtti. Ünitede 13 kuvöz yatağı ve 5 anne uyum odası bulunduğunu aktaran Say, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Neonatoloji Uzmanı Dr. Celal Sağlam ile birlikte deneyimli sağlık personeli ve hemşirelerle hizmet verdiklerini söyledi. Prof. Dr. Say, Yenidoğan Ünitesi'nde 2025 yılında 580 bebeğin takip ve tedavisinin gerçekleştirildiğini, 2026 yılında ise bugüne kadar 260 bebeğin tedavisine katkı sağlandığını ifade etti.

Kaynak: İHA

Yenidoğan, Antalya, Sağlık, Alanya, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Alanya'da 32 haftalık 1 kilo 600 gram doğan bebek 2 ay sonra sağlığına kavuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir çuval sarımsak için 2 milyon 97 bin lira ceza ödediler Bir çuval sarımsak için 2 milyon 97 bin lira ceza ödediler
Rize’de bu mezardan gelen sesleri duyanlar kulaklarına inanamıyor Rize'de bu mezardan gelen sesleri duyanlar kulaklarına inanamıyor
Önce cinsel saldırıda bulundu sonra öldürdü 65 yaşındaki teyzenin acı sonu Önce cinsel saldırıda bulundu sonra öldürdü! 65 yaşındaki teyzenin acı sonu
Dünya savaş tarihine geçecek operasyon Dünya savaş tarihine geçecek operasyon
Polisi görünce koşmaya başladı Nefes kesen kovalamaca kamerada Polisi görünce koşmaya başladı! Nefes kesen kovalamaca kamerada
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

11:22
İsmail Kartal’a şişe atan taraftarın ifadesi ortaya çıktı Nedeni pes dedirtti
İsmail Kartal'a şişe atan taraftarın ifadesi ortaya çıktı! Nedeni pes dedirtti
11:22
İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na çok ağır sözler: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na çok ağır sözler: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin
11:18
Gökçek’in ifadesinden yeni detaylar “Kayıtlı bir şey yok“ dedi, savcı listeyi önüne koydu
Gökçek'in ifadesinden yeni detaylar! "Kayıtlı bir şey yok" dedi, savcı listeyi önüne koydu
10:47
Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon 27 kişi yakalandı
Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon! 27 kişi yakalandı
10:23
Fenerbahçe’de istifa krizi çözüldü İşte çıkan karar
Fenerbahçe'de istifa krizi çözüldü! İşte çıkan karar
09:50
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu: TÜRKPOL kuruluyor
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu: TÜRKPOL kuruluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 11:37:26. #7.13#
SON DAKİKA: Alanya'da 32 haftalık 1 kilo 600 gram doğan bebek 2 ay sonra sağlığına kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement