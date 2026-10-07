Alaplı'da DMD hastası çocuk için 3 milyon dolar toplama kampanyası sürüyor - Son Dakika
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Alaplı'da DMD hastası çocuk için 3 milyon dolar toplama kampanyası sürüyor

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Alaplı\'da DMD hastası çocuk için 3 milyon dolar toplama kampanyası sürüyor
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, DMD hastası 4 yaşındaki çocuğun yurt dışındaki tedavisi için gereken yaklaşık 3 milyon dolar için Valilik onaylı yardım kampanyası sürüyor. Bu kapsamda Alaplı'da cami önünde düzenlenen etkinlik her hafta çarşamba günü tekrarlanacak.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 6 ay önce Duchenne Musküler Distrofi (DMD) teşhisi konulan 4 yaşındaki Yavuz Çınar Yılmaz'ın yurt dışındaki tedavisine destek olmak amacıyla dayanışma etkinliği düzenlendi. Yaklaşık 3 milyon dolarlık tedavi masrafının karşılanması için Valilik onaylı yardım kampanyası sürdürülüyor.

Alaplı ilçesine bağlı Aşağıdağ köyü Hıdırlar Mahallesi'nde yaşayan 4 yaşındaki Yavuz Çınar Yılmaz'a, yaklaşık 6 ay önce hastanede yapılan tetkikler sonucunda DMD teşhisi konuldu.

Çınar'ın yurt dışında uygulanacak tedaviye ulaşabilmesi için gereken yaklaşık 3 milyon doların toplanması amacıyla ailesi tarafından Zonguldak Valiliği'ne başvurularak yardım kampanyası için gerekli izin alındı.

Kampanyaya destek olmak amacıyla ilçe halkı ve gönüllülerin katılımıyla Alaplı şehir merkezindeki cami önünde yardım ve dayanışma etkinliği düzenlendi. Her hafta çarşamba günü gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikte giyim, gıda ve hediyelik eşya stantları yer alırken, gönüllü kadınların hazırladığı gözlemeler de satışa sunuldu.

Vatandaşlar stantlardan alışveriş yaparak ve bağış sandıklarına katkıda bulunarak Çınar'ın tedavi kampanyasına destek verdi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de etkinliği ziyaret ederek kampanyaya destek verdi. Tekin ve beraberindekiler, Çınar'ın tedavisine katkı sağlamak amacıyla gönüllü olarak görev alan kadınlara teşekkür etti.

Etkinlikten elde edilen gelirin Yavuz Çınar Yılmaz'ın Valilik onaylı tedavi kampanyasına aktarılacağı belirtildi.

Çınar'ın tedavisi için ihtiyaç duyulan miktara ulaşılabilmesi amacıyla yardım ve dayanışma etkinliğinin her hafta çarşamba günü devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA
ZonguldakAlaplıSağlıkYaşamÇocukCamiSon Dakika

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