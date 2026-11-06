Amasya'da 15 yaşındaki Ceren Türker, lösemiyi kemoterapiyle yendi - Son Dakika
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Amasya'da 15 yaşındaki Ceren Türker, lösemiyi kemoterapiyle yendi

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Amasya\'da 15 yaşındaki Ceren Türker, lösemiyi kemoterapiyle yendi
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Amasya\'da 15 yaşındaki Ceren Türker, lösemiyi kemoterapiyle yendi
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Amasya'da yaşayan 15 yaşındaki Ceren Türker'e eylül ayında Samsun Şehir Hastanesi'nde akut miyeloblastik lösemi teşhisi konuldu. Ceren, yaklaşık 28 günlük tedavi ve kemoterapinin ardından remisyona girdi; hastalıksız takip ediliyor ve 18 yaşına kadar kontrolleri sürecek.

Amasya'da temmuz ayında bacaklarında başlayan ağrı nedeniyle hastaneye başvuran ve yürümekte güçlük çeken 15 yaşındaki Ceren Türker'e, eylül ayında Samsun Şehir Hastanesi'nde akut miyeloblastik lösemi (AML) teşhisi konuldu. Nadir görülen ve tedavisi zorlu olan hastalıkla mücadele eden Ceren, aldığı kemoterapinin ardından hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.

Amasya'da yaşayan Ceren Türker, temmuz ayında ayaklarında başlayan ağrı, yürüyememe ve hareket etmekte güçlük çekme şikayetleri üzerine hastaneye başvurdu. Şikayetlerinin devam etmesi üzerine Samsun'a gelen aile, Samsun Şehir Hastanesi'nde yapılan tetkiklerin ardından Ceren'in lösemi olduğunu öğrendi. Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniği'nde yapılan incelemelerde 15 yaşındaki Ceren'e akut miyeloblastik lösemi (AML) tanısı konuldu.

İlk tedavinin ardından hastalığı geriledi

Yaklaşık iki ay süren tedavi sürecinde kemoterapi uygulanan Ceren'in kan değerlerinde beklenen düşüş yaşandı. Yaklaşık 28 gün süren tedavi ve kan değerlerinin toparlanma sürecinin ardından yapılan kemik iliği değerlendirmesinde hastalığın gerilediği ve remisyona girdiği belirlendi. Genetik incelemede başlangıçta pozitif olan bulguların da tedavi sonrasında negatifleştiği öğrenildi. Şu anda herhangi bir şikayeti bulunmayan Ceren, hastalıksız şekilde takip ediliyor. Hastalığın tekrarlama riski nedeniyle 18 yaşına kadar kontrollerinin sürdürüleceği ifade edildi.

"Hastalığı yendiğimi öğrenince çok sevindim"

Tedavi sürecini anlatan Ceren Türker, "Sürecim iyi geçti. Bu sene 10. sınıfa geçecektim. Değerlerim düştüğü için hastaneye geldik. Hastalığı yendiğimi öğrendiğimde çok sevindim. İlk babamla paylaştım. Bacaklarımda ağrı vardı, yürüyemiyordum. Sonra ağzıma kaşık sokamadım. Şimdi bunlar yok, her şeyi yapabiliyorum. Benim gibi bu hastalıkla mücadele eden arkadaşlarım moralini yüksek tutsunlar. Kendimi hiç yormadım, üzmedim. Moralimi yüksek tuttum. Kardeşlerimle ve arkadaşlarımla vakit geçirdim. Bol bol eğlendim ve bu hastalığı yendim" dedi.

"İlk tedavinin ardından remisyona girdi"

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Klinik Sorumlusu Prof. Dr. Zuhal Keskin, Ceren'in bacaklarında ve boynunda şişlik ve ağrı şikayetleriyle kliniğe başvurduğunu belirterek, yapılan tetkiklerin ardından akut miyeloblastik lösemi tanısı koyduklarını söyledi. Ceren'in ilk tedavisinin yaklaşık 8 gün sürdüğünü aktaran Keskin, "Tedaviden sonra kan değerlerinde düşüş bekliyoruz. Nitekim kan değerlerinde düşüş oldu. Enfeksiyon gelişmedi, herhangi bir sıkıntı yaşamadı. Daha sonra kan değerleri toparladı. Bir miktar kan takviyesi yaptık. Kemoterapi sonrasında genetik sonucundaki pozitiflik de negatifleşti. İlk tedavisini henüz tamamlamışken, tedavinin hemen ardından remisyona girdi. Şu anda hastalığı yok. Hastalıksız şekilde takip ediliyor. İki ya da üç haftada bir tedavi almak için geliyor. Herhangi bir şikayeti kalmadı" diye konuştu.

Lösemide bu belirtilere dikkat

Löseminin çocukluk çağında sık görülen kanser türlerinden biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Keskin, ailelerin bazı belirtiler karşısında dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Keskin, "15-20 gün gibi kısa bir süre içerisinde ortaya çıkan ve ateş düşürücü ilaçlarla geçmeyen ciddi ateş, bacaklarda ağrı, yürüyememe şikayeti, küçük çocuklarda dişlerini fırçalarken görülebilen küçük kanamalar, dilde daha büyük ve durdurulamayan kanamalar uyarıcı belirtilerdir. Ayrıca iştahsızlık ve halsizlik gibi şikayetlerin artması da aileler için önemli işaretlerdir. Bu şikayetlerle hastaneye başvuran çocuklarda yapılan tetkiklerle aynı gün içerisinde tanı koyabiliyoruz. Ardından kemoterapi tedavisine başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ailelerle uzun bir tedavi ve takip süreci yürüttüklerini belirten Keskin, hastalığı yenen çocukların da çocukluk çağları tamamlanıncaya kadar düzenli kontrollere geldiğini söyledi. Keskin, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla çocuklara ve ailelerine destek olmak, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla onların yanında olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA
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