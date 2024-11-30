Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt Ani Kalp Kriziyle Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sağlık

Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt Ani Kalp Kriziyle Hayatını Kaybetti

Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt Ani Kalp Kriziyle Hayatını Kaybetti

Etiler'de yürüyüş yaptığı sırada aniden yere yığılan Dr. İsmail Bozkurt, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Otopsi sonucu bekleniyor.

30.11.2024 20:28  Güncelleme: 20:29
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ETİLER'de Amerikan Hastanesi Başhekimi ve Mesul Müdürü Dr. İsmail Bozkurt (59) yürüyüş yaptığı sırada aniden yere yığılarak hayatını kaybetti. Bozkurt'un kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi sonucu bekleniyor.

Olay, saat 11.00 sıralarında Etiler'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Amerikan Hastanesi Başhekimi ve Mesul Müdürü Dr. İsmail Bozkurt sabah saatlerinde yürüyüşe çıktı. Bozkurt, evinin yakınlarında yolda yürürken aniden yere düştü ve olay yerinde hayatını kaybetti. Bilinen herhangi bir rahatsızlığı olmadığı öğrenilen Bozkurt, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kalp krizinden öldüğü değerlendirilen İsmail Bozkurt'un kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi sonucu bekleniyor.

İsmail Bozkurt'un son anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, başhekimin kaldırımda yürüdüğü daha sonra da evinin sokağına döndüğü anlar yer alıyor.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Amerikan Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Acı kaybımız, 2001 yılında aramıza katılan, 2014 yılından bu yana Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları Amerikan Hastanesi'nde Başhekimlik görevini yürüten değerli meslektaşımız Dr. İsmail Bozkurt'u ani kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Tükenmek bilmeyen enerjisi, insan sevgisiyle dolu olan yüreği ile her sabah hastalarına şifa dağıtan ve kendini mesleğine adamış güzel insanı sonsuzluğa uğurluyoruz. Sevgili İsmail'imize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, dostlarına ve Koç Sağlık Grubu çalışanlarına baş sağlığı dileriz. 2 Aralık 2024 Pazartesi günü Amerikan Hastanesi A Salonu'nda düzenlenecek anma töreni sonrasında, cenazesi aynı gün Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip, Hereke'deki aile kabristanına defnedilecektir" denildi.

DR. İSMAİL BOZKURT KİMDİR?

1965 Almanya Esslingen doğumlu olan İsmail Bozkurt orta ve lise eğitimini İstanbul Sankt Georg Avusturya Lisesi'nde tamamlamış, ardından Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yükseköğrenimine başlamıştı. 1983'teki mezuniyetinden sonra uzman doktorluk eğitimini İstanbul Şişli Etfal Hastanesi'nde aile hekimliği alanında tamamladı. Bozkurt 2015'te Berlin Üniversitesi'nden hastane yöneticiliği ve sağlıkta kalite dalında yüksek lisans derecesi aldı.

2001 yılında aile hekimliği uzmanı olarak Amerikan Hastanesi'nde çalışmaya başlayan Dr. Bozkurt 2011'de Mesul Müdür Yardımcılığı'na getirildi. 2013'te Sürekli Kalite Geliştirme Müdürü oldu. Dr. Bozkurt 2014 yılından itibaren Amerikan Hastanesi Başhekimi ve Mesul Müdürü olarak görevini sürdürüyordu.

Kaynak: DHA

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