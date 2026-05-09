Analık Ödeneği Süresi Uzatıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), analık ödeneği süresini tekil gebeliklerde 16 haftadan 24 haftaya, çoğul gebeliklerde ise 18 haftadan 26 haftaya çıkartıldığını açıkladı.

SGK tarafından yapılan açıklamada, "Aile yapısının güçlendirilmesi ve çalışan annelerin desteklemesi amacıyla analık ödeneği süresini tekil gebeliklerde 16 haftadan 24 haftaya, çoğul gebeliklerde ise 18 haftadan 26 haftaya çıkarttık. 01.05.2026 tarihi itibariyle devam eden raporlar için herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 8 haftalık ödeme otomatik olarak yapılacaktır. 16.10.2025 tarihi itibariyle doğum yapan ve raporu 01.05.2026 tarihinden önce sonlanan annelerimiz için ise işverenlerinin kurumumuza yapacakları bildirime istinaden 8 haftalık ödeme yapılacaktır. (Konuyla ilgili sistemsel güncellemeler devam etmektedir) Annelerin söz konusu haktan yararlanabilmeleri için raporlarını uzatmak amacıyla sağlık hizmet sunucularına veya kurumumuza ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.