Ani ısı değişimleri kalp ve solunum hastalarında şikayetleri artırıyor - Son Dakika
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Ani ısı değişimleri kalp ve solunum hastalarında şikayetleri artırıyor

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Ani ısı değişimleri kalp ve solunum hastalarında şikayetleri artırıyor
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Ani ısı değişimleri kalp ve solunum hastalarında şikayetleri artırıyor
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Uzmanlar, soğuk havalarla birlikte ani ısı değişimlerinin tansiyondan solunum yolu rahatsızlıklarına kadar birçok sorunu tetikleyebildiğini söyledi. Dr. Şerife Önen, kalp ve kronik solunum hastalarında şikayetlerin artabileceğini belirterek beslenme ve sıvı tüketimini önerdi.

Uzmanlar, havaların soğumasıyla birlikte vücutta meydana gelen ani ısı değişimlerinin, tansiyon yükselmesinden solunum yolu rahatsızlıklarına kadar birçok sağlık sorununu beraberinde getirebildiğini söyledi.

Havaların soğumasıyla birlikte vücudun ısı dengesini korumak için çeşitli fizyolojik mekanizmaların devreye girdiğini, ani sıcaklık değişimlerinin bazı sağlık sorunlarını da tetikleyebildiğini ifade eden uzmanlar, soğuk havaların özellikle kalp ve damar hastaları ile kronik solunum yolu rahatsızlığı bulunan kişilerin üzerindeki etkilerine dikkat çekerek beslenme, uyku ve sıvı tüketiminin öneminin altını çizdi.

"Kas ve eklemlerde esnekliğin azalması sonucu romatizmal hastalıklarda ve kas-eklem ağrılarında artış yaşanabilir"

İç organların sağlıklı çalışabilmesi için vücut ısısının belli ve dar bir aralıkta sabit kalması gerektiğini söyleyen Medicana Konya Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Şerife Önen, "Havaların soğumasıyla birlikte vücudun iç dengesinin korunması için çeşitli fizyolojik adaptasyon mekanizmaları devreye girer. Bu durum olumlu adaptasyonlar içerdiği gibi bazı sağlık risklerini de beraberinde getirir.

Örneğin derideki damarların büzüşmesi sonucunda soğukluk, el ve ayaklarda üşüme ve uyuşma gibi şikayetler oluşabilir. Yine tansiyon ve nabız yükselmesi gibi kalp ve damar hastalıklarıyla ilgili dengesizlikler ortaya çıkabilir. Solunum yollarında bronşların daralması sonucu öksürük ve nefes darlığı gibi şikayetler görülebilir. Bu durum, KOAH ve astım gibi kronik solunum yolu hastalığı olan hastalarımızda şikayetlerin artmasına sebep olur. Bunun dışında havalandırılmamış kapalı ortamlarda bulunmak, enfeksiyon ve viral hastalıkların bulaşma riskini artırır. Kas ve eklemlerde esnekliğin azalması sonucu romatizmal hastalıklarda ve kas-eklem ağrılarında artış yaşanabilir. Hastalarımız bize bu şikayetlerle başvurabilir. Bunun dışında ciltte nemin azalması ve nem kaybı sonucu kuruluk ve çatlaklık gibi durumlar oluşur. Ani ısı dalgalanmalarına adapte olmaya çalışırken bağışıklık sistemimiz zayıflayabilir. Bu da enfeksiyonlara yatkınlığı artırır. Vücudun değişen gün ışığı süresinin değişmesi, kış aylarında günlerin kısalması ve hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar nedeniyle melatonin ve serotonin gibi hormonlarda dalgalanmalar oluşur. Bu dalgalanmalara bağlı olarak depresyon, sabahları halsiz uyanma, gün boyunca adaptasyon ve odaklanma zorluğu gibi şikayetlerle hastalarımız başvurabilir" dedi.

"Fiziksel egzersiz yapmak, uyku düzenini sağlamak ve stresi yönetmek de hastalıklara karşı korunmamıza yardımcı olur"

Uzman Dr. Şerife Önen, oluşan sıcaklık farklarının ve pastırma sıcaklarındaki kuvvetli lodos gibi rüzgarlı hava şartlarının, sinüzit ve migren gibi hastalıklarda şikayetlerin artmasına neden olabileceğini belirtti. Önen, "Yine alerjenlerin artmasıyla birlikte astım gibi solunum yolu hastalıklarında şikayetler artabilir. Önlem olarak ne yapabiliriz? Önlem olarak beslenme ve uyku düzeni gibi konulara dikkat etmemiz gerekir. Bol sıvı tüketmek, vitamin ve mineral açısından zengin beslenmek çok önemlidir. Bunun dışında fiziksel egzersiz yapmak, uyku düzenini sağlamak ve stresi yönetmek de hastalıklara karşı korunmamıza yardımcı olur" diye konuştu.

Kaynak: İHA
SağlıkYaşamSon Dakika

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