Bilkent Hastanesi'nde 200 Bin Anne Adayına Eğitim - Son Dakika
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Sağlık

Bilkent Hastanesi'nde 200 Bin Anne Adayına Eğitim

Bilkent Hastanesi\'nde 200 Bin Anne Adayına Eğitim

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde bulunan Gebe Okulu'nda bugüne kadar 200 bin anne adayına eğitim verildi. Gebe Okulu, gebelik öncesi, gebelik ve doğum sürecinin sağlıklı geçirilmesi ve anne sütünün bebeğe aktarılması konularında eğitimler sunuyor. Eğitim sonunda sertifika alan anneler, aldıkları bilgileri çevrelerine aktararak bilinçlenmeye katkı sağlıyor.

07.09.2024 11:58
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ANKARA Bilkent Şehir Hastanesi'nde 8 Ekim 2019'da açılan Gebe Okulu'nda bugüne kadar 200 bin anne adayına eğitim verildi. Prof. Dr. Özlem Uzunlar, mezun olan annelere sertifika verdiklerini belirterek, "Annelerimiz, anne adaylarımız biliyor ki emzirmek annenin, anne sütü bebeğin sigortasıdır. Annelerimiz etraflarına, arkadaş çevrelerine, iş çevrelerine emzirmenin önemini, bizden öğrendikleri bilgileri yayıyorlar ve adeta bir güneş gibi onlara ışık tutuyorlar" dedi.

Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi bünyesinde 8 Ekim 2019 tarihinde kurulan Gebe Okulu'nda, kadın doğum uzmanı, ebe-hemşire, anestezi uzmanı, yeni doğan uzmanı, fizyoterapist, psikolog, diyetisyen, sosyal hizmet uzmanından oluşan ekip, anne adaylarına eğitim veriyor. Gebelik öncesi, gebelik ve doğum sürecinin sağlıklı, bilinçli bir şekilde geçirilmesi ve anne sütünün bebeğe doğru aktarılması gibi konuları amaç edinen Gebe Okulu'na, bugüne kadar 200 bin anne adayı başvuruda bulundu. Hafta içi her gün sabah 10.00 ve 12.00 saatlerinde ücretsiz verilen eğitimler, tüm gebelik ve lohusalık sürecinde devam ediyor. Eğitim sonunda sertifika verilen anneler de aldıkları bilgileri iş ve arkadaş çevrelerine aktararak, anne adaylarının bilinçlenmesine katkı sağlıyor.

'ANNE SÜTÜNÜN OLUMLU YANLARINI ANLATIYORUZ'

Ankara Şehir Hastanesi Gebe Okulu Sorumlu Doktoru, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Özlem Uzunlar, Gebe Okulu'nda emzirmenin ve anne sütünün olumlu yanlarını anne adaylarına anlattıklarını söyledi. Prof. Dr. Uzunlar, "Mezun olan annemiz, anne adayımız biliyor ki emzirmek annenin, anne sütü bebeğin sigortasıdır. Emzirmenin hem anne hem de bebek sağlığı üzerine çok olumlu etkileri var. Emzirme büyük bir efor gerektirir. İyi bir enerji harcamayı gerektirir. Dolayısıyla her gebelikte anne adayına hem metabolik hem de kardiyovasküler sistem üzerine bir yük biner aslında. Emzirmek ise bu yükleri anne adayından alır, dolayısıyla ileride obezite, obeziteyle ilişkili kronik rahatsızlıklar olan hipertansiyon, şeker, kardiyovasküler hastalıklar açısından riski azaltmaktadır" dedi.

EĞİTİMLER 3 SEANS HALİNDE

Prof. Dr. Uzunlar, her 8 kadından 1'inin hayatlarının bir döneminde meme kanseriyle karşılaşabildiğini söyleyerek, "Ve tüm kanserlerden ölüm nedeni içerisinde meme kanseri, maalesef 5'inci sırada. En az 12 ay emziren annelerin meme kanserine yakalanma riskinin yüzde 26 azaldığı bulunmuş. En az 12 ay emziren annelerde yumurtalık kanseri riski de yüzde 37 oranında azalmış. Tip-2 diyabet riski ise emziren annelerde yüzde 32 oranında azalmakta ve her 12 ay ekleme emzirmeye bu riski yüzde 9 daha azaltmaktadır" diye konuştu. Prof. Dr. Uzunlar, eğitimleri 3 seans halinde verdiklerini belirterek, "Bizden eğitim almış annelerimiz de süreci tamamlayıp, belgelerini aldıktan sonra etraflarına, arkadaş çevrelerine, iş çevrelerine emzirmenin önemini, bizden öğrendikleri bilgileri yayıyorlar ve adeta bir güneş gibi onlara ışık tutuyorlar. Hatta logomuzda güneş amblemi var" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Bilkent Hastanesi'nde 200 Bin Anne Adayına Eğitim - Son Dakika

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