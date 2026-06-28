Anne Adayları İçin Yüzmenin Faydaları - Son Dakika
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Anne Adayları İçin Yüzmenin Faydaları

Anne Adayları İçin Yüzmenin Faydaları
28.06.2026 09:42
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Gebelikte yüzme, doktor önerileriyle sağlıklı bir aktivitedir. Dikkatli olunmalı!

ANNE adaylarının deniz ve havuza girmesinin güvenli olup olmadığı hakkında bilgi veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Semavi Kurt, "Riskli bir gebelik söz konusu değilse yüzme anne ve bebek sağlığı açısından faydalıdır" dedi.

Sıcak havalarda serinlemek isteyen anne adayları deniz ve havuza girmenin gebelikte risk oluşturup oluşturmadığını merak ediyor. Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Semavi Kurt, gebelikte yüzmenin önerilen bir aktivite olduğunu ancak özellikle ilk ve son üç ayda dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

'YÜZME GEBELİKTE ÖNERİLEN SPORLARDAN BİRİ'

Gebelik döneminde yüzmenin birçok faydası bulunduğunu belirten Dr. Kurt, "Risk faktörü bulunmayan gebelerde yüzme, önerdiğimiz spor aktivitelerinden biridir. Yüzme; sırt ve bel ağrılarını azaltır, kasları güçlendirir, stresi azaltır, uyku düzenine katkı sağlar ve kan dolaşımını artırarak bebeğin oksijenlenmesine destek olur. Haftada 3-4 gün, yaklaşık 30 dakikalık yüzme anne adayları için faydalı olabilir" dedi.

'İLK VE SON ÜÇ AYDA DOKTOR GÖRÜŞÜ ÖNEMLİ'

Gebeliğin bazı dönemlerinde daha dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Dr. Kurt, "Özellikle gebeliğin ilk üç ayında düşük riski bulunan hastaların, son üç ayında ise erken doğum riski taşıyan anne adaylarının denize veya havuza girmeden önce mutlaka takip eden kadın hastalıkları ve doğum uzmanına danışması gerekiyor" diye konuştu.

'DENİZ, HAVUZA GÖRE DAHA GÜVENLİ OLABİLİR'

Deniz ve havuz arasında tercih yapılacaksa denizin daha avantajlı olabileceğini belirten Dr. Kurt, "Her iki imkan da varsa öncelikli tercihimiz denizdir. Havuz suyu daha durgun olduğu için enfeksiyon riski denize göre biraz daha yüksektir. Ancak havuz kullanılacaksa temizliğinin düzenli yapıldığından, pH ve klor seviyelerinin kontrol edildiğinden emin olunmalıdır" ifadelerini kullandı.

'ISLAK MAYOYLA BEKLEMEYİN'

Enfeksiyon riskini azaltmak için bazı kurallara dikkat edilmesi gerektiğini belirten Dr. Kurt, "Yüzmeden önce ve sonra mutlaka duş alınmasını öneriyoruz. Islak mayo ile uzun süre kalmak enfeksiyon riskini artırabilir. Ayrıca güneş altında uzun süre kalınacaksa şapka, güneş gözlüğü ve gebelikte kullanıma uygun güneş koruyucu ürünler tercih edilmelidir" dedi.

'TEK BAŞINA YÜZMEYİN'

Yüzme sırasında sıvı tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Dr. Kurt, "Sıcak havalarda bol sıvı almak çok önemlidir. Ayrıca gebelikte zaman zaman kas krampları gelişebileceği için anne adaylarının mümkünse tek başına yüzmemesini öneriyoruz. Basit önlemlerle hem güvenli hem de keyifli bir yaz tatili geçirmek mümkün" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Sağlık, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Anne Adayları İçin Yüzmenin Faydaları - Son Dakika

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